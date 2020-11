Hozták a kötelezőt, jöhet a Fradi-meccs

A várt magabiztos győzelemmel zárta a bajnokság szombati fordulóját a Budapesti Honvéd otthonában a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics női vízilabda-együttese. Mihók Attila csapata húsz góllal bizonyult jobbnak ellenfelénél.

Dunaújváros

Bp. Honvéd – DUE-Maarks 13–33 (4–7, 3–9, 4–9, 2–8)

DUE-Maarsk Graphics: Sajben V. – Gurisatti 5, Mahieu 4, Szabó 1, Mucsy 3, Pál 2, Huszti 2. Csere: Balog J. (kapus), Szilágyi 2, Sajben N. 3, Horváth 4, Sümegi 2, Ziegler 1, Brezovszki 4. Vezetőedző: Mihók Attila.

A lányok a heti kemény edzések mellett lézerharcolni is voltak a mérkőzések előtt, ezzel kicsit megtörve a monotonitást. A kiváló és vidám program után a csapat tagjai aztán szombaton nem egymásra, hanem az ellenfél kapujára tüzeltek, nem is rossz hatékonysággal. A vendégek keretéből több kulcsember helyett fiatalok kaptak lehetőséget, azonban velük is kiütéses és papírforma-győzelmet aratott a kupagyőztes.

A kapuban az utolsó negyedben védő, 2002-es születésű Balog Jázmin nagy megtiszteltetésnek érezte a lehetőséget, a büszkeség mellett köszönetet mondott edzőjének is ezért. A találkozóról azt mondta, hogy az ellenfél nagyot küzdött ellenük, amit a tizenhárom kapott gól is mutat. Ez azért egyben némileg a védekezés kritikája is, hiszen ez nagyon soknak számít a dunaújvárosiak szempontjából.

További eredmények: III. Ker. TVE – Tatabánya 17–8, Eger – Szeged 13–12, Szentes – BVSC 8–21, UVSE – Ferencváros 15–9.

A folytatásban szombaton idegenben a Ferencváros elleni találkozó következik.