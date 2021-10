Hosszútávú bajnokságon a PATRIK csapata

Mindenki ügyesen tette a dolgát, így összességében remek eredménnyel zártak Balatonkenesén

Az utóbbi hetekben is számos remek eredményt értek el az országos versenyeken a Pannon Triatlon Klub (PATRIK) versenyzői. Lapunknak a klub edzője, Máltesics Tamás foglalta össze az közelmúlt történéseit:

– Szeptember második hétvégéjén, a Balatonkenesén megrendezett hosszútávú országos bajnokságára látogattak a Pannon Triatlon Klub sportolói, ahol egy vegyes váltóval és egy egyéni indulóval vágtak neki a versenynek. A táv egy ilyen erőpróbán: 3,8 km úszás, 180 km kerékpározás, 42,2 km futás, éppen ezért céltudatos munkával töltötték a nyarat a gyerekek is. De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen a versenyzők és szurkolóik a megmérettetés előtti napokban már ott voltak a helyszínen, ismerkedtek a pályával, élvezték a Balaton minden örömét, amikor is az ob előtti napon belefutottak a Mizuno Run futóversenyébe. A szurkolni érkezett triatlonisták nem is gondolkodtak sokat, hogy elinduljanak-e a versenyen, azonban a gyerekek korosztálya ekkor már megtelt, és csak a felnőttek futamába sikerült nevezni őket, de ez sem akadályozta meg őket abban, hogy remek futásukkal felhívják magukra a figyelmet. – A hét kilométeres távon Strifler Angéla a második, Horváth Barnabás a hatodik helyen ért célba a felnőttek között. Másnap mindenkinek korán volt az ébresztő, hiszen hat órakor nyitott a depó, ahová a kerékpárokat be kellett parkolni, és negyed kilenckor elrajtoltak a hosszútávú triatlonbajnokság egyéni teljesítői, és velük együtt a váltócsapatok úszó emberei is. Volt is aggodalom mindenki arcán, hiszen a háromfős váltó (Gál Dóra, Árgyelán Bálint, Juvanzic Edina edző) ifjoncai még soha nem teljesítettek ilyen hosszú megmérettetésen, de még a rutinos, egyéni versenyzők arcán se őszinte a mosoly egy ilyen nap reggelén. A verseny során a segítők is ügyesen tették a dolgukat, minden egyes találkozónál kiabálva biztatták a versenyzőt, szorgalmasan adogatták fel az előre megbeszélt frissítőket, aminek meg is lett az eredménye, hiszen a váltócsapat 10 óra 27 perces idővel az ötödik, Máltesics Tamás az egyéni teljesítők között 11 óra 13 perccel a harmincadik, korosztályának a hatodik helyén ért célba.