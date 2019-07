Hosszú Katinka aranyérmével zártuk a vizes-világbajnokságot

Minden idők második legeredményesebb világbajnoki szereplésével zártak a magyar medencés úszók a dél-koreai Kvangdzsuban, ahol négy aranyérmet nyertek. Vasárnap az utolsót Hosszú Katinka 400 méter vegyesen.

Sporttörténelmi sikerét követően sem számolgatja a rekordokat, hanem saját teljesítményéből akar tanulni Hosszú Katinka, aki pályafutása kilencedik világbajnoki aranyérmét nyerte vasárnap. „Hallottam már róla itt a vegyes zónában, de előtte nem tudtam, és nem is akarom igazából felfogni. Talán majd ha befejezem, akkor kezdek el számolgatni” – válaszolta a háromszoros olimpia bajnok arra kérdésre, mit érez azt követően, hogy kétszeresen is sporttörténelmet írt azzal, hogy a 400 méter vegyesen aratott sikerével első női úszóként ötször nyert meg egy számot, a sportág történetében pedig elsőként csinálta meg azt, hogy a 200-400 vegyest sorozatban négyszer nyert a vb-ken.

„Sok mindenen mentem keresztül ebben az egy hétben, és sokat tanultam magamról. Legfőképpen azt, hogy már nem ugyanabban a mentális zónában versenyzek, mint régen. Ez a kétszáz vegyes után picit ijesztő is volt, hiszen a riói olimpián, majd két évvel ezelőtt, a budapesti világbajnokságon is másképp éreztem magam. Nem értettem, hogy itt miért nincs bennem az a feszültség, azaz az adrenalin, miért nem tudok úgy izgulni egy szám előtt, mint régen. Aztán végül olyannyira sikerült ezt az előnyömre fordítani, hogy a mai döntőhöz már tökéletesen hideg fejjel tudtam odaállni, és ha kellett volna, akkor akár taktikát és technikát is tudtam volna váltani” – nyilatkozta a 30 éves klasszis.

Azzal kapcsolatban, hogy a kilenc vb-aranya között a mostani milyen helyet foglal el, azt válaszolta: nagyon nehéz kérdés, mert mindegyikről könyvet tudna írni. „A mostani talán azért is van előkelő helyen, mert nagyon nehéz volt az idáig vezető út. Ráadásul tíz évvel az első győzelem után született a mai siker” – emelte ki. Hosszú két elsőségével, Milák Kristóf világcsúcsos győzelmével, valamint Kapás Boglárka meglepetés kategóriába tartozó sikerével a magyar medencés úszók az egyik legeredményesebb vb-jüket zárták: ennél csak egy alkalommal gyűjtöttek be több elsőséget, 1991-ben Perth-ben Darnyi Tamás és Egerszegi Krisztina is két-két számban nyert, Rózsa Norbert pedig egy győzelemmel utazott haza.

Kenderesi ellen szexuális zaklatás a vád

Visszautasítja a szexuális zaklatás vádját, ám elismeri, megsérthetett bizonyos helyi erkölcsi normákat szombaton éjjel az egyik dél-koreai szórakozóhelyen Kenderesi Tamás – olvasható a Kvangdzsuban szexuális zaklatással meggyanúsított sportoló nyilatkozatában. A dél-koreai rendőrség vasárnap hajnalban tartóztatta le Kenderesit egy éjszakai szórakozóhelyen, ezt a magyar csapat egyik képviselője is megerősítette, hozzátéve, az úszót elengedték, így visszatérhetett a csapathoz. A Yonhap hírügynökség szerint egy 18 éves nő hívta a rendőrséget. Az ügy jelen állása szerint Kenderesi a következő tíz napban nem hagyhatja el Dél-Koreát. „A vizsgálati szakaszban a magyar válogatott tagját megilleti az ártatlanság vélelme, ugyanakkor ha hivatalosan igazolást nyer vétkessége, úgy a MÚSZ a szövetség fegyelmi bizottságát fogja felkérni a további lépések megtételére” – áll a szövetség közleményében.

Sós Csaba, a magyar úszók szövetségi kapitánya elmondása szerint nem lehet elégedetlen a válogatottal. „Amennyiben azt nézzük, hogy fele annyi érmet szereztünk, mint Budapesten, akkor az nem jó hír. Amennyiben viszont azt nézzük, hogy a Duna Arénában egy úszónk lett világbajnok, itt pedig három, az nagyon jó hír. Ugyanakkor nagyon sok döntős szereplésünk volt, negyediktől egészen a nyolcadik helyig, s miután ez egy olimpia előtti kvalifikációs viadal volt, így a váltók eredményessége is fontos volt. Végül négy kvótát szereztek, ami azt jelenti, hogy 24 úszót így vagy úgy biztosan elvihetünk az olimpiára” – értékelt az MTI-nek a szakember.

Sós megjegyezte, a vb előtt négy-öt érem megszerzését jósolta, ami be is jött, igaz, az elosztás kicsit másképp alakult annál, mint azt várni lehetett.

Gurisattiék is ott voltak, ahol a halálos baleset történt

A vb-t egy szomorú esemény is beárnyolokta, a negyedik helyen végzett női vízilabda-válogatott tagjai is ott voltak abban az éjszakai klubban, ahol beomlott a galéria, és emiatt két dél-koreai állampolgár az életét vesztette. A játékosok az esetről az M4Sportnak elmondták, a gyors reakciójuk és egymás kisegítése is kellett ahhoz, hogy ne essen semmi bajuk, és még a pánik kitörése előtt elhagyják a szórakozóhelyet. – Azt gondolom, hogy sokan voltunk fenn. Tele volt a szórakozóhely, az egyik zeneszámra jobban elkezdtünk ugrálni, és ekkor szakadt le a galéria – mondta a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics játékosa, Gurisatti Gréta a szombatra virradóra történt esetről.

– Nagy szerencsénk volt, hogy Nusival (Illés Anna, a szerk.) félig egy vaslécen álltunk, ezért csak az egyik lábunk csúszott le, és a többieket gyorsan fel tudtuk húzni, így nem lett nagyobb baja senkinek. Az első reakciónk az volt, hogy azonnal menjünk ki. Olyan hangos volt a zene, hogy sokaknak fel sem tűnt, hogy mi történt, és még a tömeg előtt ki tudtunk jutni. Fél perccel az eset után már nem voltunk benn – tette hozzá.

A baleset a versenyzők szállásához közel egy többszintes klubban történt. A hatóságok tájékoztatása szerint összesen 370-en tartózkodtak bent, amikor a 2,5 méteres magasságban lévő galéria egyenesen a mulatozókra esett, akik közül sokakat törmelékdarabok találtak el. Kilenc sportoló könnyebben megsérült, egy kivételével mindannyian vízilabdázók.