Hosszabbításban, de megvan az első

Megszerezte első győzelmét a jégkorongozók Erste Ligájában a Dunaújvárosi Acélbikák csapata. A DAB második meccsénél tart, és az esélyesebbnek számító Corona Brassót hosszabbításban gyűrték le az újvárosiak.

Nagy kár, hogy a tegnapi találkozót is zárt kapuk mögött kellett megrendezni, mert a jégkorongkedvelők egy nagyszerű mérkőzésről maradtak le. A sportágban járatosak tudják, hogy a dunaújvárosiak szeptember elejétől koronavírussal szenvedtek, és csak a héten kapcsolódhattak be a bajnokságba, amelyben a brassóiak már öt mérkőzésen túljutottak.

A DAB pénteken debütált, amikor 5–1-re kikapott a Gyergyói HK-tól, de az Acélbikák játéka, ahogy mondani szokás, akkor is biztató volt. Tegnap este azután egy nagyszerű mérkőzést vívtak a brassóiakkal. Az első harmad még nem hozott gólt, bár helyzet mindkét oldalon kialakult. A második húsz percben viszont Pihlqvist szerezte meg a DAB számára a vezetést már a játékrész harmadik percében. A bekapott góltól a brassóiak kaptak erőre, és a 26. percben ki is egyenlítettek, majd tizenkét másodperccel a játékrész vége előtt a vezetést is megszerezték.

A harmadik harmad egyértelműen a vendégeké volt. Mindenképpen meg kell jegyezni, hogy akárcsak a legutóbbi szezonban, biztos pontja a dunaújvárosi csapatnak a kanadai kapus, Hughson, aki ezen a találkozón is nagyon sok bravúrt mutatott be, amikor a brassóiak fölénybe kerülhettek volna, magabiztosan tartotta mérkőzésben csapatát.

Lencsés Tamásról se feledkezzünk meg, aki a védelem talán legbiztosabb pontja volt, pedig ő már félig-meddig abbahagyta a jégkorongot, de lement egy edzésre, ahol David Leger vezetőedző meglepetéssel vette tudomásul, hogy milyen jól játszik. Meg is kérdezte tőle, melyik csapatnak a tagja. „Lecsó” csak annyit mondott, én vagyok a busz­sofőr. Most remekül játszik, edz, és ha vége van a mérkőzésnek, idegenből hazaszállítja a fiúkat.

De visszatérve a mérkőzésre, a harmadik húsz perc sem hozott döntést, ezért következhetett a hosszabbítás, ami nem sokáig tartott, hiszen huszonnyolc másodperc után Kovács Bronson Zoltán (kanadai–magyar kettős állampolgár) eredményes volt.

A Dunaújvárosi Acélbikák kedden ismét pályára lépnek, és ismét hazai környezetben, és sajnos ismét zárt kapuk mögött. Ezúttal a bajnokságban szereplő harmadik erdélyi csapat, az SC Csíkszereda lesz a vendégük.

A bajnoki cím társvédője (legutóbb a Ferencváros-Telekom és az SC Csíkszereda a vírus miatt közösen szerezte meg az aranyérmet) ezúttal is esélyes az első hely megszerzésére. A rajtjuk nem sikerült a legjobban, hiszen négy mérkőzés után két győzelem és két vereség a mérlegük a székelyeknek.