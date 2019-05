Horváth Benedek két arannyal zárt Szolnokon

Számos jó eredménnyel zárta a hét végén, Szolnokon megrendezett I. Felnőtt és Ifjúsági Válogatóversenyt a Dunaferr SE tizenöt tagú különítménye. A rácalmásiak színeiben versenyző tehetség, Horváth Benedek pedig a pénteki egyéni ­aranyérme után párosban is a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel C2 1000 méteren. Összefoglalónk.

Mozgalmas hét végéje volt a dunaújvárosiak részéről Kulcsár Dorinának (is), akit több számban is rajthoz állt ezen a válogatón.

A tehetséges kenus felnőtt C2 500 méteren párjával, a bajai Bonyai Reginával döntőzhetett, és végül a 3. helyen zárták a pályát. C1 500 méteren szintén a fináléban volt érdekelt, itt a 8. helyen ért célba. Vasárnap délután rendezték a C1 5000 méter döntőjét, ahol Dorina a 4. pozícióban zárta a versenyt.

A férfi ifjúsági K1 500 méteren népes dunaferres különítmény állt rajthoz az előfutamok során, ám Perger Máté, Bencs Botond, Éberhardt Richárd, Decsi Márk és Láng Tege Botond sem tudta beverekedni magát a fináléba.

Szintén az ifúságiak mezőnyében, a hölgyeknél mindez sikerült K1 500 méteren Mányi Zsófiának, aki jó teljesítménnyel a hatodik helyen fejezte be a döntőt.

Az ifjúságiak mezőnyében C1 1000 méteren már szerzett egy aranyérmet Horváth Benedek, aki vasárnap ismét örülhetett. C2 1000 méteren párjával Besenyei Ádámmal (Merkapt) már az előfutamok során sem találtak legyőzőre, és e kiváló teljesítményt a vasárnap délutáni fináléban sikerült megismételniük, így ismét felállhattak a dobogó tetejére.

A Dunaferr SE kenusa Hajdu Jonatán is rajthoz állt az olimpiai távnak számító C 1000 méteren, ám nem jutott be az A döntőbe, azonban a második vonal fináléját megnyerte.

A szintén dunaújvárosi Slihocki Ádám nem jutott tovább a középfutamból.