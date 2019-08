Horváth Benedek a harcos pozícióban

A nyári szünetben jelentősen átalakult az újvárosi futsalcsapat kerete. Az érkezők között van a fővárosból érkező Horváth Benedek, aki főként centerposzton szeret játszani.

– A Vasasban kezdtem el futsalozni, a tavalyi szezonban azonban BME-ben játszottam. Sajnos, nem sikerült valami fényesen, és ezért is szerettem volna ideigazolni, hogy most végre egy komoly célokat kitűző csapatban játszhassak. A sport mellett tanulok is, a Corvinus Egyetem turizmus–vendéglátás szakára járok. Az első évet sikeresen teljesítettem. Még nem ismertem meg a várost, de egy nyugodt, kellemes településnek tűnik. Általában centert szoktam játszani.

Az erősségem, hogy jól tartom meg a labdákat, de úgy érzem, hogy egy az egyben is jó vagyok. Ez egy harcos pozíció, de természetesnek veszem a vele járó küzdelmet, és szívesen beleállok. Ezek mellett igyekszem minél több gólt lőni. Az első hét tapasztalatait kedvezőnek találom, jól sikerült az összeismerkedés a társaimmal. Szerencsére a nagyobbik részüket már ismertem, ellenfélként a pályáról, de a válogatottbeli csapattársként is. Jó közösségnek tűnik a csapatunk. Egészen biztos, hogy nehéz meccsek is várnak ránk, de abban bízok, hogy sikeresen meg fogjuk oldani azokat is.