Holnap lesz eredmény: van korona, vagy nincs korona

A koronavírus ugyanis semmit nem kímél. Előbb az Újpest játékosainál ütötte fel fejét, majd Debrecenben – ez tény. Itt kimutatott fertőzések voltak, vannak. Hétfőn Dunaújvárosban, az Acélbikáknál tíz játékoson mutatkoztak a vírus jelei, a klub vezetése azonnal lépett: bezárta a jégcsarnokot, minden korosztály számára beszüntette az edzéseket, és minden olyan hokist, akinél csak a legkisebb jele volt a koronavírus tünetének, tesztre küldte. Hétfőn délután és kedd délelőtt történt meg a tesztelés, az eredménye ma délelőtt lesz meg.

Azari Zsolt, a klub elnöke tegnap lapunknak elmondta, ligaülés volt kedden, de mindenki tanácstalanul áll a helyzet előtt, senki sem tudja, hogyan reagáljon, hiszen korábban még nem volt rá példa, hogy egy vírus ennyire befolyásolja a mindennapjainkat, így a sportéletet is. Az biztos, ha csak egy pozitív eset van a csapatban, akkor a kezükből már kikerül az irányítás, nem ők döntenek a közeljövőjükről.

Az jó hír, hogy Újpesten rendeződött a helyzet, ez azért is fontos lehet, mert náluk volt az első fertőzés a sportágban. A játékosait ismét tesztelték, ennek során találtak egy újabb koronavírusost, de a többiek elkezdhették a munkát.

„Bár nem lett volna kötelező, mégis minden olyan játékost újra teszteltünk a karantén után, akik két hete nem voltak vírushordozók – nyilatkozta az UTE honlapjának Ancsin János szakosztály-igazgató, aki egykor a Dunaferr csapatkapitánya volt. Találtunk olyan csapattagot, akinek a mintája két hete negatív volt, azóta viszont már kimutatható szervezetében a vírus, ő természetesen újra vesztegzár alá került. A többiek szinte a nulláról újrakezdték az alapozást az Erste Liga küzdelmeire.”

Ismét kevesebben

A vírus senkit sem kímél. Jégkorongban komoly gondok vannak a két nagy hatalomnál, Kanadában és Oroszországban. Érdekes, az orosz KHL a napokban új szezont kezd, míg Észak-Amerikában az NHL-ben csak most fejezik be a legutóbbi idényt. Az előző évhez hasonlóan egy csapattal megint csökkent a mezőny a KHL-ben, idén már nem láthatjuk – ha minden igaz, csak átmenetileg – a pénzelvonások miatt visszalépett Admiralt. Az NHL-ben korábban több játékos is megfertőződött, de jó hír, hogy a legutóbbi tesztelésnél – 7245 – a tesztek egyetlen esetben sem hoztak pozitív mintát.