Holnap Európa-bajnoki keretet hirdetnek

Csütörtökön szólításon vettek részt az Európa-bajnokságra készülő felnőtt női tornászválogatott tagjai, akik egyre jobb formát mutatnak – erről számolt be Draskóczy Imre szövetségi kapitány.

A szakember elmondása szerint Bácskay Csenge remek állapotban van, parádés ugrásait követően – amelyekkel megnyerte az ugrást a Duna Aszfalt Szerbajnokságon – most tovább javított, és már a duplacsavart mutatta be a másfél helyett. A Dunaújvárosi KSE kétszeres Európa-bajnokának, Kovács Zsófiának lába javult a szerbajnoksághoz képest, már jobban terhelhető, így az ugrást leszámítva minden szeren bemutatkozott, de a szövetségi kapitány bízik abban, hogy a kontinensviadalig még javul az olimpikon állapota, és ugrásban is szerepelhet majd.

Székely Zója nagyon kiegyensúlyozott volt, ezúttal az „Achilles-pontjának” nevezhető gerendán is jól dolgozott. Szujó Hanna is részt vett a szólításon, de Szilágyi Nikolett nem, ő klubjában, az UTE-ban készül, és majd csak a héten mutatkozik be. Péter Sára talajon erős gyakorlatot adott elő, két nagy ugrásával azonban várhatóan a kerethirdetést megelőző szerdai szólításra készül el.

Draskóczy Imre szövetségi kapitány: – A lányok nagy elánnal készülnek az edzéseken, külön kiemelném Bácskay ugrását, ugyanis már a duplacsavart is meg tudta csinálni, ez pedig nagy előrelépés. Székely Zója gerendagyakorlata is bizakodásra adhat okot. Összességében elmondható, hogy a lányok szorgalmasak, a húsvéti időszak alatt is folyamatosan készültek, tartják a bioritmust, csak vasárnap volt pihenőjük. Az Európa-bajnoki kerethirdetésre szerdán kerül sor.