Holnap az újpestiek ellen is korlátozott lesz a nézőszám

Egymást érik a mérkőzések a jégkorongozók Erste Ligájában. A Dunaújvárosi Acélbikák csütörtökön Újpesten játszott, ahol büntetőkkel 4-3-ra nyert, majd szombaton a MAC HKB Újbudától kapott ki hazai pályán nagy csatában 5-4-re.

Holnap este újabb találkozó vár a DAB-ra, az Újpest érkezik a Dunaújvárosi Jégcsarnokba, a meccs 18 órakor kezdődik.

Az összecsapással kapcsolatban a legfontosabb információ, hogy továbbra is csak 272 néző tekintheti meg a mérkőzést, és csak online lehet jegyeket vásárolni – eventim.hu – megtalálható az Acélbikák Facebook oldalán is.

A dunaújvárosi csapat kezd összeállni, sőt, a Gyergyói HK 5-1 és a Csíkszereda elleni itthoni 10-4-et leszámítva talán a vártnál jobban is teljesít. Az Újpest elleni idegenbeli siker bravúrnak tekinthető, és az egy évvel ezelőtt még a szlovák Extraligában szereplő MAC-tól elszenvedett egygólos vereség is teljes mértékben vállalható.

Már csak azért is, mert az Acélbikák erre a szezonra új csapatot építenek, vagyis építettek volna, de a koronavírus-járvány értékes heteket vett el a munkából, amikor is gyakorlatilag karanténban volt az egész csapat.

Újpest ellen nem lesz könnyű feladata David Leger és Borbás Gergely együttesének, és nemcsak a fent említett problémák miatt, hanem azért is, mert a két csapat összecsapásaira már évek óta jellemző, hogy általában mindig a vendég nyer, vagyis a számmisztika szerint most az újpestiek az esélyesebbek.

A legnagyobb gondot az okozhatja a dunaújvárosiak számára, hogy továbbra is csak korlátozott számban tekinthetik meg a nézők a mérkőzést, és tudjuk, egy csapatnak mennyi plusz energiát ad egy tüzes szurkolótábor.

A vírus miatt „összevissza” játszanak a csapatok, hol ennek, hol annak marad el mérkőzése a pozitív tesztek miatt, de talán iránytűkön érdemes a tabellát közölni.

Az Erste Liga állása: 1. MAC HKB Budapest 7 mérkőzés/18 pont, 2. Corona Brassó 5/12, 3. SC Csíkszereda 5/10, 4. Debreceni EAC 6/10, 5. Ferencváros-Telekom 6/9, 6. Gyergyói HK 7/7, 7. Újpest 5/6, 8. Dunaújvárosi Acélbikák 5/4, 9. Opten Vasas HC 4/3, 10. Titánok 4/2.