Hokikrimi hazai jégen az UTE ellen

Az Erste Ligában az Acélbikák, a Magyar Kupában az újpestiek hozták a DAB – UTE rangadót. A felek pénteken este ismét randevúztak, ezúttal az újvárosi jégcsarnokban.

Az minden, a jégkorongot követő szurkoló számára világos volt, hogy a szezon elején még a döntőre is bejelentkező Újpest a kezdeti mélyrepülés után magára talál majd. Az újvárosiak a keddi kupakudarc (1–5) után abban reménykedtek, hogy a bajnoki meccsen sikerül otthon tartani a pontokat.

Dunaújvárosi Acélbikák – Újpest 1–2 (0–0, 0–1, 1–0, 0–1)

Dunaújváros, 800 néző.

Vezette: Gangel László, Haszonits Miklós, Váczi Dávid, Kövesdi Bence.

DAB: Hughson – Dósa, Vuorijavri, Dansereau, Mazurek, Somogyi – Baker, Lendák, Azari, Silló, Turcotte – Hruby, Ráduly, Németh, Subotic, Tamás – Wéninger, Gebei, Gulácsi, Somogyi N.

Mindkét csapat jól kezdett, ám a hazaiak tűntek élesebbnek. A remek formát mutató újpesti hálóőr Du­schek azonban a helyén volt, minden korongot fogott. Az Újpest is megbecsülte ellentámadásait, főként az első soruk ficánkolt, ám a liga jelenlegi legjobb kapusa Hughson ezúttal is magabiztos volt. A lilák olykor túl keményen is játszottak, ám a rendre érkező kisbüntetéseket nem tudták kihasználni a hazaiak, így ellentámadásból Csamangó talált az újvárosi hálóba. A gól kicsit megfogta Azariékat és hiába támadtak többet, a második játékrészben sem sikerül gólra váltani a mezőnyfölényt. A harmadik harmad egy teljesen nyílt csatát hozott. Azariék nyomtak, ám a helyzetek rendre kimaradtak. Míg a DAB az egyenlítésért ment, addig az Újpest a kontrákra rendezkedett be.

Hat perccel a vége előtt Azari és Silló is gólt szerezhetett volna, ám Duschek a helyén volt. A fővárosi ellentámadásokban is ott volt a gól. A korábban Dunaújvárosban is megforduló támadó Odnoga Mátyás többször is betalálhatott volna, ám tévesztett. A végjátékban számos tömegjelenet alakult ki a Du­schek kapuja előtt. Másfél perccel a vége előtt egy kettős kiállítás borzolta a kedélyeket. A DAB lehozta kapusát, és ez most bejött: Lendák Martin 3 másodperccel a vége előtt egyenlített. A hosszabbítást Varga góljával az UTE nyerte.