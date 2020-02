Hivatalos, György László újra Balatonfüreden

A múlt héten jelentették be, hogy a szezon végén távozik a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia vezetőedzője, György László, és sportigazgatója, Imre Vilmos. Akkor még csak találgatások szóltak arról, hol folytatják pályafutásukat, egyes hírek szerint Balatonfüreden.

Ez végül igaz lett, ugyanis a füredi klub vasárnap késő este bejelentette, a távozó Csoknyai István helyett György László irányítja nyártól a ­BKSE felnőtt­együttesét, aki hat esztendő után tér vissza a Balaton partjára. 2011-ben a Dunaferr SE férficsapatától érkezett és a korosztályos, junior, ifjúsági és serdülő alakulatok vezetője lett, számos játékosát magával víve Balatonfüredre.

„Ő rakta le a mai napig élenjáró füredi utánpótlásképzés alapjait és vele érték el a fürediek az első utánpótlássikereiket. Nevéhez – a teljesség igénye nélkül – olyan fiatalok pályára állítása fűződik, mint Bánhidi Bence, Hornyák Péter, Győri Mátyás vagy Bóka Bende­gúz. A jelenlegi füredi felnőttkeretből hatan az ő junior bajnokai közül kerülnek ki. Nem véletlenül esett rá a választás. Olyan szakmai vezetőt kívántak a helyi kézilabda élére állítani, aki biztosíték arra, hogy a fiatal tehetségeket folyamatosan beépítik a felnőttek közé. Mondhatni a füredi tehetségek „készre szerelése” a felnőttcsapatban történjen” – áll a ­BKSE közleményében.

Ezúttal György László nem egyedül érkezik, vele tart a dunaújvárosi kézilabda szakmai sikereinek másik kovácsa, Imre Vilmos is. A klub honlapjának tájékoztatása szerint egyrészt György László mellett szerepet kap a felnőtteknél folyó szakmai munkában is, de fő feladatai a füredi utánpótláshoz kötik, ahol két fontos ponton is beszáll az akadémiai képzésbe. Egyrészt a kiválasztásnál és az alapok lerakásánál, a serdülők nevelésénél, másrészt követi fejlődésüket és javaslatot tesz, mikor kerüljenek fel a felnőttekhez, hogyan kapcsolódjanak be a nagyoknál folyó munkába. Vagyis, a fiatalok életének két lényeges pontján is szerepe lesz.