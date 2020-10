Hisznek egymásban és küzdenek egymásért

Magabiztos, 4–0-ás sikerrel zárta vasárnapi bajnokiját a DPASE NB III-as labdarúgócsapata a Szegedi VSE otthonában.

Dunaújváros

– Azt gondolom, olyan teljesítményt nyújtottunk, amilyet ebben a helyzetben kell. Végig szervezetten és fegyelmezetten játszottunk, ami a második játékrészben már eredményességgel is párosult. Fontos győzelem volt, de nagyobb öröm számomra, hogy ezt magabiztosan, jó játékkal értük el. A következő, Rákosmente elleni meccsen is győzelmet várok. Ha azt vesszük alapul, a bajnok­aspiránstól pontot, a sereghajtóktól pontokat szereztük, akkor egyértelmű a célunk: győzni, minden összecsapáson! Céljainkért ezen a héten is megteszünk mindent, mint mindig. Készülünk alázatosan, hiszünk egymásban és küzdünk egymásért – mondta Jakab Elek.

Céljaikért ezen a héten is megtesznek mindent

Az állás: 1. FTC II 33 pont/14 m., 2. Kecskemét 31/14, 3. Iváncsa 31/13, 4. FC Dabas 29/14, 5. ESMTK 25/14, 6. Bp. Honvéd-MFA II 22/14, 7. Monor 22/14, 8. Kőrösladány 20/14, 9. Taksony 20/14, 10. Kozármisleny 20/13, 11. Dabas-Gyón 17/14, 12. Paks II 17/14, 13. DPASE 16/14, 14. Újpest II 16/13, 15. Rákosmente 15/14, 16. Vác 13/13, 17. Hódmezővásárhely 12/14, 18. Szekszárd 12/14, 19. Szegedi VSE 7/14, 20. Majos 3/14.GA