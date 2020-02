Higgadtnak kell maradni

A DAB jégkorongcsapata 4-0-s összesítéssel búcsúzott az Erste Liga rájátszásától az UTE ellenében. Önmagában ez nem lenne több egy hírnél, ha az Acélbikák nem a várakozás felett teljesítettek volna a bajnokság alap- és középszakaszában.

Az előbbiben negyedikek lettek a Bikák mindössze három ponttal lemaradva a harmadik helyezett Brassótól, míg az utóbbiban másodikként végeztek a Ferencváros mögött. Arról sem szabad elfeledkezni, hogy az Acélbikákról van szó, akik az utóbbi évek gyengébb eredményei ellenére is nagyon népszerűek a városban, érdekli az embereket, mi van velük.

Tegnap engem is többen megállítottak az utcán a kérdéssel: mi történt az Újpest ellen? Bölcsen csak annyit tudtam válaszolni, ha tudnám, akkor most én lennék valamelyik NHL-csapat irányítója. De tényleg, mi is történt? Kezdjük azzal, hogy sokan nem értették, miért az Újpestet választotta a DAB ellenfélül az alsóházból. Ha belegondolunk a választás nem igazán támadható. A másik variáció a Gyergyói HK lett volna, mivel a Fehérvári Titánokat az elsőként választó Ferencváros „elvitte”. A Gyergyó ellen két dolog szólt: Gyergyószentmiklósra sokat kell utazni ez alaposan megnöveli a költségeket, a másik, hogy Erdélyben nem túl egyszerű a vendégcsapatok élete. A székely szurkolók fanatikusak, náluk nemzeti sport a jégkorong, és a játékvezetés sem mindig elfogulatlan. Arról is sokan elfeledkeznek, hogy az Újpestnek van az egyik legerősebb játékos­állománya. A bajnokság rajtja előtt a lilák részéről mindenki minimum a döntőbe jutást várta el. Az tény: nekik az alapszakasz után a felsőházban kellett volna folytatniuk, de csak hatodikak lettek. Szezon közben menesztették is az addigi vezetőedzőt, Szilassy Zoltánt, helyére az addigi segítője, Baróti Zsolt került. Azonban az edzőváltás után is botladoztak a lilák, végül az alsóházban csak másodikak lettek a Gyergyó mögött. Valószínű, sokakat ez tévesztett meg, amikor arra gondoltak, sima lesz a DAB útja az elődöntőbe. Ez eleve nagy tévedés volt, mert tudni lehetett, nem lesz a párharc sétagalopp. Azonban arra nem lehetett számítani, hogy az UTE 4-0-al kisöpri az Acélbikákat, méghozzá 19-4-es (1-4, 1-5, 5-0, 5-2) gólkülönbséggel. No, itt tehetjük fel ismét a kérdést: mi történt a csapattal? Mert a 4-0-ás összesítés magyarázható – nehezen –, de a meccsenkénti átlagban egy lőtt gól megmagyarázhatatlan.

A lényeg: most mindenkinek higgadtnak kell maradnia az Acélbikák háza táján, majd egy alapos elemzést tartani, figyelembe véve a szezon nagy részében mutatott jó teljesítményt is, mert nehogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntsék.