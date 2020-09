Hibátlan mérleggel, az összes nagy riválist legyőzve nyertek!

Kedd esti diadalával, itthoni legnagyobb riválisa, az UVSE egygólos legyőzésével megvédte címét a BENU Magyar Kupában a DUE-Maarsk Graphics női vízilabda-együttese. Mihók Attila csapata így továbbírta a klub legújabb kori sikertörténetét.

Azért valljuk be, mikor az UVSE három góllal vezetett az első negyed végén, ezzel szemben egy dunaújvárosi sem született, kicsit aggódva vártuk a folytatást. Ami azonban egy hősköltemény lett Mihók Attila vezetőedző csapata számára, ugyanis innentől kezdve negyedenként csak egy gólt engedélyeztek az ellenfélnek, ellenben a kapitány, Garda Krisztina vezérletével lőttek hetet, a vége 7–6-os győzelem lett, amivel nyolc hónapon belül megvédte címét a DUE-Maarsk.

Az eredményhirdetés, az aranyérmek és a kupa átadása után késő este ért haza a csapat, hogy aztán, ahogyan ilyenkor kell és szabad, megünnepeljék az újabb sikert, amiért olyan nagyon sokat dolgoztak már márciustól, az előző szezon félbeszakításától.

Kis-Primász Ágnes szakosztályvezető érthető boldogsággal a hangjában nyilatkozott lapunknak szerdán, azzal kezdte, hogy most látszik meg annak a munkának az eredménye, amit a lányok elvégeznek az edzőkkel. S az sem mellékes, hogy a Magyar Kupát egyetlenként, százszázalékos mérleggel hódították el, menet közben minden nagy riválist – Ferencváros, BVSC, UVSE – legyőzve.

– Azt gondolom, kimondhatom, ez volt az egyik kupadöntő, amit a legnyugodtabban néztem végig, még 0–3-nál is. Saját magam számára is meglepő volt, hogy nem izgultam, mert annyira bíztam a lányokban. Már a Ferencváros elleni elődöntőn is olyat mutattak, főleg védekezésben, ami abszolút okot adhatott a nagy önbizalomra. Ezt be is igazolta a csapat még úgy is, hogy nem mellette szóltak az esélyek, mert az UVSE kiváló együttes, tele sok válogatott játékossal. Nem véletlenül dolgozott ilyen sokat a társaság, még ezekben a nehéz időkben is, aminek meglett a gyümölcse, nagyon büszkék vagyunk rájuk. Csak szuperlatívuszokban lehet beszélni róluk és a szakmai stábról is. Arról nem is beszélve, hogy címvédést sikerült végrehajtani, ami azért elég régen volt legutóbb a klub történetében – mondta.

A szakosztályvezetőnek felvetettük, ez a kupasiker egyrészt nagyon jó alaphangot adhat a szeptember végén kezdődő bajnokságnak, másrészt a DUE-Maarsk bizony előrelépett az esélyesek közé. Ezzel egyetértve hozzátette, úgy gondolja, megfordultak a dolgok, Dunaújvárosról most már ismét esélyesként lehet beszélni bármilyen hazai és nemzetközi sorozat esetében. Jó érzés számára, hogy ennek a részese lehet.

– Az elmúlt egy évet tekintve nagyon kiváló sorozatban vagyunk, sajnos az előző bajnokságot berekesztették, így nem tudtunk koronát tenni akkor a teljesítményükre. Az látszik, jó úton járunk, nagyon örülök, hogy a Magyar Kupát be tudtuk fejezni a vírushelyzet ellenére, ami nagy lökést ad mindenkinek a folytatásra. Olyan szempontból viszont nem irigylem a lányokat, hogy most már megvan az elvárás velük szemben, adott a szép feladat, de szerencsére ismerve őket, ettől az aranyéremtől nem válnak jóllakottá, elbizakodottá meg végképp nem – hangsúlyozta Kis-Pirmász Ágnes.

S ha már szóba került a nemzetközi kupa, közölte, a nemzetközi szövetség tájékoztatása alapján elindul az Euroliga, ahova beneveztek, megkapták az alapvető szabályokat és az időpontokat is. Persze a vírushelyzet közbeszólhat, de bíznak benne, hasonlóan eredményesen tudnak szerepelni a legrangosabb kontinentális kupában, mint idehaza. – Abszolút az Euroliga négyes döntő lehet a cél, ez lenne a következő lépés, hiszen a LEN Kupát és az európai szuperkupát is megnyertük 2018-ban. Az Euroliga-serleg viszont még hiányzik a vitrinünkből.