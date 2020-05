Hiányzik a csapat élő közössége, az edzések, meccsek hangulata

A bajnokságuk ugyan szünetel, de a vezetőedzőjük, Fehér Zsolt irányításával a mai napig igyekeznek a formájukat átmenteni a Dunaferr DUE Dutrade FC játékosai.

Mindnyájan hasonlóan kezdték a beszélgetésünket: „Köszönöm az érdeklődést, szerencsére a családom, az ismerőseim körében is minden rendben van, és magamat is egészségesnek mondhatom! Egybehangzóan vallják, hogy bár rendszeres internetes kapcsolatban állnak egymással, de hiányzik nekik a csapat élő közössége, ugyanúgy az edzések és a meccsek pótolhatatlan hangulata.

Németh Péter, a csapatkapitány egész napra elfoglalt ember maradt ebben az időszakban is: – Amikor a szigorító intézkedések életbe léptek, hazaköltöztem a szüleimhez Sülysápra. Azért választottam ezt a megoldást, mert így tudok nekik legjobban segíteni, amit nagy örömmel teszek. Mivel tanárként dolgozom a Dunaújvárosi SZC Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában, ez így az online oktatásban is körülbelül délután kettőig ad nekem napi elfoglaltságot. Ez nem egy egyszerű helyzet, a diákok hozzáállása is változó, de nálunk inkább pozitív a visszhangja. Folyamatosan tartjuk a gyerekekkel és a szüleikkel is a kapcsolatot.

– Mint testnevelő tanár, milyen feladatokat ad a diákoknak?

– Minden sportot, mozgást, erősítést, amit el tudnak végezni, szorgalmi jeggyel díj­azok. Mellette áttértünk a sporttörténeti, szabályismereti, az egészséges táplálkozásról szóló ismeretek feldolgozására. Osztályfőnökként is elég sok feladat vár rám, törődést igényelnek a diákjaim. Nem panaszkodom, mert ez a munkám.

– Miként néz ki az edzésprogramja?

– Először is teljesítem az edzéstervet. Mellette mindenfajta erősítésekkel, futással, biciklizéssel igyekszem magam formában tartani. Rég volt ennyi időm magamra.

– Néhány szó a bajnokságról?

– Közelebb áll a szívemhez az, hogy lezárnám, de hogyan?! Más sportágak mintájára? Aztán azt sem tudjuk, hogy hol tartunk a vírushelyzettel? Talán ne legyen kieső, és jelöljük ki a nemzetközi kupában indulókat? Hihetetlenül sok a megválaszolatlan kérdés. Ugyanakkor szívesen játszom, és a küzdelemben kell az eredményeknek megszületni, de ez most egy furcsa helyzet. A sötétben tapogatózunk, de a legfontosabb dolog az egészség.

Szeghy Szabolcsot mindig is egy segítőkész embernek ismertük, most is úgy éli az életét: – Budapesten töltöm az időmet, egyedül, mint az ujjam. Ezt egy önként vállalt karanténnak is mondhatjuk, mert amennyire tudom, igyekszem a most életben lévő szabályokat betartani. A boltokba vagy a munkába már maszkban járok, tartom a szükséges távolságot, és fölöslegesen nem találkozok senkivel sem. Én járok el az apukámnak és a keresztmamámnak is bevásárolni, hiszen ők már hetven fölöttiek. A liftünkbe is kiírtam, hogy az idős lakóknak szívesen elintézem ugyanezt a dolgot, de a gyógyszertárba is elmegyek, ha arra van szükségük. Örülök neki, hogy többen is felkértek rá.

– Tréningek?

– Szabadidővel mostanában sajnos nagyon jól állok. Az edzéseket egy gyógytornász ismerősömmel végzem a szabadban. Erősítő (mélyhát és has) guggolós, comberősítő gyakorlatokat végzünk. Azokra külön koncentrálunk, amik a térdre jók. Ez még a korábbi sérülésem kezeléséhez szükséges. A javulása meglehetősen hullámzó, de bízom benne, hogy a kezdésre rendbe jön.

– A folytatásról mit gondol?

– Nincs jó döntés. Nem lenne igazságos, ha ezzel az állással berekesztenék. Senki sem örülne neki. Nem lehet megmondani, hogy mikor tudjuk folytatni, hogyan és hol tudunk felkészülni… A mi szak­águnk másfél, két hónap alatt be tudná fejezni ezt a bajnokságot, és utána rögtön kezdeni az újat. Nem lehet ezt az örökkévalóságig húzni.

Klacsák Bence ebben az időszakban is tervszerűen, és persze sportosan éli az életét: Csepelen tartózkodom, az időmet főleg tanulással, tv-nézéssel és pihenéssel töltöm. Mivel már egy ideje távoktatáson tanulok, nem jelentett különösebb akadályt az átállás. Eddig ez a félévem jól halad. Az edzésekről sem feledkeztem el, naponta járok futni, illetve otthon erősítek. Természetesen változatlanul figyelek az utánpótlás csapatomra, a Cső-Montage U-13-ra. Nekik minden hétre készítek egy edzéstervet, illetve hetente egyszer online edzést is tartok nekik.

– A folytatásról mi a véleménye?

– Bár sokat kellene edzeni ahhoz, hogy mindenki visszatérjen ahhoz a formájához, ahol a kényszerszünet előtt tartott, de ennek ellenére én legszívesebben folytatnám a bajnokságot.

Cseresnyés Alex elárulta, hogy a szokásos lelkesedésére szüksége van, hiszen az edzőtársa erre az időszakra Csányi Dávid lett. – Az edzéstervünket együtt szoktunk végigcsinálni. Ő is jó barátom, vele ismerkedtem meg először, amikor idejöttem a csapathoz. Csapatjátékosok vagyunk, együtt jobban megy a munka. (Ismerjük a szabályokat, betartjuk a távolságot!) A hét elején egy hatvanperces futó­blokkunk volt, amiben kemény volt a partnerem, de igyekeztem nem nagyon lemaradni tőle. Ezt a feladatot otthoni erősítő gyakorlatokkal, fekvőtámasszal, haspréssel és hasonlókkal egészítettem ki. Nekem inkább az erősítő gyakorlatok mennek, a kapusoknak ritkán az erősségük a futás, de teljesítem, amit a mester kér. Őszintén szólva elég nehezen bírom már ezt az időszakot, jobb szeretném, ha visszatérhetnénk a pályákra. Úgy érzem, hogy kéthetes felkészülés után akár folytathatnánk is a bajnokságot. A többi csapattársammal is tartom a kapcsolatot, csetelni szoktunk. A munkám melletti szabadidőm nagy részét a barátnőmmel szoktam eltölteni.

Felőle akár kezdhetnének, legalább is ez tűnik ki Csányi Dávid beszámolójából. – Jól kijövünk Alex-szal, együtt jobban megy a munka, és közben beszélgetni is tudunk. Ő tud segíteni az erősítő gyakorlatokban, és a végén még egy kis izmot is föl tudok szedni magamra. Jó dolog, hogy a közösségi oldalunkon látom a csapattársaim aktivitását, és jók a különböző versenykihívások is, amiken szívesen veszek részt. Hiányoznak a társaim, az edzések, a mérkőzések hangulata és a jó kis beszélgetéseink is. Szerencsére van munkám, szeretem, amit csinálok, és emiatt állandóan úton vagyok. Nem félek a vírustól, de óvatos vagyok miatta. Ismerem a biztonsági előírásokat, és azokat rendesen betartom. Nagyon kíváncsian várom, hogy mikor folytathatjuk a játékot, ha úgy lesz, akkor remélem, hogy a korábbi lendületet visszük tovább. Amennyiben nem tudjuk befejezni a bajnokságot, legalább frissen és jó kondícióban tartanak bennünket ezek az edzések.