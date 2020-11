Hiába bíztak benne, holnap se lesz röplabdameccs

A múlt héten a koronavírus-járvány miatt elmaradt a röplabda Extraliga alapszakaszában a Dunaferr SE együttesének a Kecskeméti RC elleni hazai összecsapása, amit a héten újabb halasztások követtek, így a csapat holnapi hazai találkozóját sem rendezik meg.

Szombaton a MAFC-BME gárdáját fogadták volna a dunaújvárosiak, azonban a járványhelyzet miatt ezt az összecsapást is el kellett halasztani. Emellett a Veszprém RK – DSE Röplabda Akadémia U21-es összecsapást is későbbi időpontban rendezik meg.

A Dunaferr SE vezetőedzője, Tomanóczy Tibor a múlt héten még bízott benne, hogy a MAFC-BME elleni találkozó lejátszásának nem lesz akadálya, de az események nem őt igazolták.

– Ezen a héten elkezdtük az edzéseket azokkal a játékosokkal, akik negatív tesztet produkálta, de sajnos még vannak játékosok házi karanténban. Bízunk benne, hogy ők is hamarosan csatlakozhatnak hozzánk. Az már biztos, hogy ezen a héten nem lépünk pályára, de kérdéses a jövő heti szereplésünk is. Kedden a Pénzügyőr gárdájával játszanánk idegenben bajnokit, amíg pénteken a Magyar Kupa nyolcaddöntőjének visszavágóján a Kistex együttesét fogadnánk. Ezeknek az összecsapásoknak a megrendezése jelen állás szerint erősen kérdéses – mondta lapunknak.

A versenyrendszerrel és a járványügyi helyzettel kapcsolatban a Magyar Röplabda Szövetség elnöksége az elmúlt héten több fontos változtatás mellett döntött annak érdekében, hogy teljesüljön a fő cél: azaz a bajnokságok, valamint a kupák ne álljanak le. Ennek értelmében a férfi Extraligában és NB I-es Ligában az alapszakasz harmadik körét eltörölték, hogy az elhalasztott mérkőzéseket be tudják majd pótolni az együttesek. A felnőttbajnokságban tesztelési protokollt készítenek elő. Az utánpótlás-bajnokság alacsonyabb osztályaiban pedig a regionális rendezést látják megoldásnak abban az esetben, amennyiben tovább súlyosodna a járványhelyzet.

Az elnökség elfogadta a felnőtt továbbá az utánpótlás-válogatottak 2021 januárjáig tartó programját is, s döntött a 2021-es lehetséges eseményeken való részvételekről is. Ami a felnőtt nemzeti csapatokat illeti, a januári Európa-bajnoki selejtezők után májusban és júniusban az Európa Ligában, a nők döntőbe jutása esetén júniusban az FIVB Challenge Kupában, mindkét válogatott a nyári vb-selejtezőkön, az augusztus második felében esedékes egyetemi világjátékokon, és sikeres kvalifikáció esetén az augusztus–szeptemberi Eb-n vehetnek részt.