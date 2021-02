Hiába a nagy hajrá, az már csak szépítésre volt elég a nyitányon

Jelentős hátrányát ledolgozva hiába hajrázott nagyot, végül háromgólos vereséget szenvedett a világ egyik legjobb csapatától, a címvédő spanyol Sabadelltől a női vízilabda Euroliga veronai csoportkörének első, pénteki találkozóján a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics együttese.

Verona

Miután a magyarországi után a csütörtökön este Olaszországban elvégzett koronavírustesztek mindegyike szintén negatív lett, így már semmi akadálya nem volt, hogy a csapat a legerősebb keretével kezdje meg a küzdelmeket. A lányok egyébként még aznap este tíz órakor fakultatív jelleggel edzhettek, hogy aztán pénteken reggel is legyen egy átmozgató gyakorlásuk.

Holló Tibor, a klub technikai vezetője, a küldöttség csapatmenedzsere a pénteki ­meccs előtt adott helyzetjelentést lapunknak. Tájékoztatása szerint az út rendben volt, az egyik kisbusznak akadt kisebb műszaki gondja, de gyorsan orvosolta a szerviz, így időben azzal is Veronába értek, nem volt belőle gond, hogy aztán a buborékszabályok alapján elfoglalják lakhelyüket.

– A szállodán belül szabadok vagyunk, szerencsére nem a szobákba bezárva kell tölteni az időt az edzések és a mérkőzések között, azaz lehet mozogni, leülni egy kávéra. Az étkezéseknél – a kínálatra sem lehet panaszunk – el van különítve minden csapat egymástól, egy asztalnál pedig csak hatan ülhetnek. Egyébként a létesítményben csak mi, illetve a másik veronai csoport csapatai, közte a Ferencváros sportolói vannak. Ugye a németek visszalépésével került át ide a mi hármasunk is. Megvannak az előírások, amiket be kell tartatnunk, többi között a maszkviselés, távolságtartás terén. Egyébként mindenkinek – a saját érdekében is – oda kell figyelnie az óvintézkedések betartására, mert ha menet közben három ember beteg lesz egy küldöttségből, azt kizárják. Az uszodában kialakított útvonalak vannak, megadták azt is, hogy edzésen, mérkőzésen melyik öltözőt szabad használni, hogy minél kevesebb kontaktus legyen. A szakmai stábnak pedig még a találkozók alatt is maszkot kell viselnie – mondta. Megjegyezte, e körülmények mindenkit hasonlóan érintenek.

Ami pedig a szakmai részt illeti, Mihók Attila vezetőedző a pénteki riválisról azt mondta felvezetésként, hogy a mai napig gyakorlatilag a világ legerősebb csapata a Sabadell, legalábbis az elmúlt tíz év eredményei alapján.

– Nyilván a papírformának megfelelően ők az esélyesebbek, ettől függetlenül szeretnénk egy, a tavalyi évhez ­hasonlóan meglepő eredménnyel előrukkolni. Akkor az orosz Kirishit sikerült ­legyőznünk a római csoportkörben, ezt a bravúrt szeretnénk megismételni most. ­Elsősorban spanyol válogatottak erősítik az együttest, illetve a hollandok két erőssége is ott játszik, van der Sloot és Keuning, Maica García pedig évtizede a spanyol vízilabda első számú alapja, fantasztikus képességű játékos – fogalmazott Mihók Attila a mérkőzés előtt.

DUE-Maarsk Graphics – Sabadell 11–14 (2–5, 2–3, 2–3, 5–3)

DUE-Maarsk: Magyari, Sajben (kapusok) – Szilágyi 2, Gurisatti 1, Pál, Horváth 2, Mahieu 2, Garda 2, Szabó N., Ziegler 1, Mucsy, Brezovszki, Szellák 1.

Sabadell: Ester (kapus) – Ortiz 2, van der Sloot 2, Arino, Morell 1, Perez, Cordobes 2, Garcia, Forca 2, Keuning 3, Tankeeva, Gonzales 2.

Személyi hibák: 20, illetve 15.

Kipontozódott: Pál (6. p.), Garda (32. p.), Ziegler (17. p.), illetve Ortiz (27.), Arino (28.), Cordobes (20. p.).

Sajnos rosszul indult a találkozó, miután a spanyolok gyorsan elhúztak 4–0-ra, percenként lőttek egyet. Szerencsére a tendeciát Ziegler megszakította, és Gurisatti is betalált büntetőből, de Forca előnyből megint háromra növelte a különbséget. Rádásul Pál Réka már az első nyolc percben kipontozódott, a DUE-Maarskot alaposan „megszórták” a játékvezetők az első nyolc percben, kilenc kiállítást kapott a csapat, annyit, mint máskor egy egész meccsen. A túloldalon négy emberelőnyt fújtak a Dunaújvárosnak. A második negyedben tovább nőtt a Sabadell előnye, a másik oldalon Mahieu tudott csak eredményes lenni kétszer. Egyébként a szerencse sem volt a csapattal, a spanyolok egyik gólja a kapufáról a gólvonal mögé vánszorgott, a másikat pedig egy kipattanót megszerezve lőtték be.

A fordulás után Zieglert is elveszítették a vendégek, ennek ellenére többször is lehetőség volt három találatra felzárkózni, de akcióból és ember­előnyből sem sikerült betalálni, bezzeg egy kontra után Cordobes nem hibázott (4–9). Garda ugyan szépített, de utána megint jött két gól az ellenféltől (5–11). Azonban a behozhatatlannal tűnő hátrány ellenére sem adta fel a DUE-Maarsk, óriási hajrát nyitva három perccel a vége előtt már csak három volt a spanyol előny (10–13). A maradék időben sajnos kimaradt több helyzet, ugyan a mi védekezésünk is stabil volt, de Horváth utolsó perces találata már későn érkezett, főleg, hogy az ellenfélnek még arra is volt egy válasza.

Szombaton a Sabadell a görög Vouliagmenivel játszik, vasárnap pedig a dunaújvárosiak utóbbiak ellen zárják a szereplést. A továbbjutáshoz a pénteki vereség után azt a meccset meg kell nyerni, miután az első kettő juthat be a negyeddöntőbe.