Hetvenes – újra közönség előtt szerepelhet a DKKA

Amint az utóbbi hetekben megszokhattuk, sorra jelenti be új igazolásait a magyar női kézilabda-bajnokságban jól szereplő dunaújvárosi klub, amely legutóbb egy cseh válogatott fiatalt igazolt. Remek hír a csapat szurkolóinak, hogy hosszú szünet után pénteken már végre közönség előtt játszhat Vágó Attila csapata.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony Gergelyért a saját szülőfalujában sem rajonganak

A legfontosabb: május 21-én, pénteken már közönség előtt, hazai pályán fogadja soros ellenfelét, a Kisvárda gárdáját a DKKA. Amint a klub közölte: a városépítés megkezdésének 70. évfordulójához kapcsolódóan a belépőjegyek ára egységesen 70 forint lesz!

„Fontos, hogy a mérkőzéseknek helyet adó Dunaújvárosi Városi Sportcsarnok területére csak azok a 18. életévüket betöltött személyek léphetnek be és vehetik át jegyeiket, akik a beléptetésnél személyazonosságukat érvényes okmánnyal igazolják (személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél), valamint a Magyarország Kormánya által kiadott érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkeznek.

Azon kiskorú látogatók, akik a belépésre jogosult személy felügyelete alatt állnak, szintén beléphetnek és kaphatnak belépőt. Játékosaink egészségének védelme érdekében, kérjük szurkolóinkat az arcot és orrot eltakaró maszk használatára a nézőtéren. A mérkőzések lefújását követően kivételesen nem lesz lehetőség a játékosokkal fizikai kontaktusba kerülni, azaz pacsizni és szelfizni. Emellett kérjük szépen szurkolóinkat, hogy igyekezzenek minél hamarabb elhagyni a nézőteret a mérkőzések végeztével. A beléptetés szabályai a VIP vendégeink számára is érvényesek. Javasoljuk a megfelelő távolságtartást és azt, hogy mindezekre tekintettel a szokottnál korábban érkezzenek a találkozókra. A pénztár nyitására mérkőzés előtt egy órával kerül sor.” – közölte a DKKA.

Mint arról az utóbbi hetekben beszámoltunk, a Kohász már készül a következő idényre is, sorra jelenti be az új igazolásait. A klub hivatalos honlapján, a kohaszkezi.hu-n közölte, hogy a jövőben a dunaújvárosi csapatot erősíti majd a cseh válogatottban is egyre több szerepet kapott fiatal, 23 éves tehetség, Jana Sustkova is.

A cseh válogatott balátlövő a cseh és szlovák közös bajnokság alapszakaszát megnyerő Banik Most együttesétől érkezik akadémiánkhoz, s fiatal kora ellenére már komoly nemzetközi tapasztalattal bír, ugyanis hazája válogatottja mellett pályára lépett már az EHF Kupában, illetve a Bajnokok Ligájában is, s mint azt elmondta, nagyon várja már a közös munkát új csapattársaival a következő szezonban.

– Nagyon örülök, hogy jövőre a Dunaújváros játékosa lehetek, várom már a közös munkát, s remélem, hogy magas célokért küzdhetünk a következő szezonban. Nagyon várom a következő szezon kezdetét, és azt az érzést, hogy a csapat segítségére legyek a legjobb játékommal. Végül, de nem utolsósorban üdvözlök minden szurkolót, hamarosan látjuk egymást! Hajrá Dunaújváros! – olvasható a klub közleményében.

Tehát, pénteken, május 21-én a Kisvárda érkezik Dunaújvárosba. E kiélezett csatát követően egy újabb kőkemény találkozó vár majd Kazaiékra, hiszen a táblázaton az újvárosiak mögött, azonos pontszámmal, 14 ponttal a 10. helyezett Érd érkezik majd a csarnokba május 30-án. A két ­meccs között, május 26-án, szerdán a DKKA Békéscsabán szerepel.