Hétvégén a Duna Aszfalt ob szerenkénti döntőiben szurkolhatunk Kovács Zsófinak

A nőknél Böczögő Dorina nyerte a tornászok Duna Aszfalt országos bajnokságának egyéni összetett versenyét a budapesti Központi Tornacsarnokban, Szilágyi Nikolett második, míg Bácskay Csenge harmadik lett.

A hölgyek péntek délután egyéni összetettben mérették meg magukat a Duna Aszfalt országos bajnokságon, amely egyben selejtező is volt a szombat-vasárnapi szerenkénti finálékra, ahova minden szeren hat versenyző kerülhetett be.

A csapattal Eb-bronzérmes Böczögő Dorina a felemáskorlát kivételével kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, kedvenc szerén, a talajon az első helyen (12.800) került be a szerenkénti döntőbe is. Összetettben 49.500 pontot szerzett, és ezzel 2018 után ismét országos bajnok lett egyéni összetettben. Az UTE tornásza, az elsőéves felnőtt Szilágyi Nikolett alig gyűjtött be kevesebb pontot, 49.450-nel a dobogó második fokára állhatott. A Duna Aszfalt ob harmadik helyén 49.300 ponttal a Postás SE sportolója, a szintén csapattal Eb-bronzérmes Bácskay Csenge végzett, aki a nap legmagasabb pontszámát is magáénak tudhatja. Az ugrásban idén Világkupa-szériagyőztes Bácskay természetesen ezen a szeren hozta a legmagasabb pontot, 14.250-et.

A kétszeres Európa-bajnok Kovács Zsófia kisebb lábsérülése miatt csak felemáskorláton indult, és Draskóczy Imre szövetségi kapitány tájékoztatása szerint arra koncentrál, hogy a világbajnokságon ezen a szeren a nagy gyakorlatát mutassa be.

Kovács Zsófia és a többi magyar tornász szombaton (ugrás, felemáskorlát) és vasárnap (gerenda, talaj) 11 órától a Duna Aszfalt ob szerenkénti döntőiben folytatja a budapesti Tornacsarnokban.

Böczögő Dorina: Nagyon örülök az újabb országos bajnoki címemnek, de őszintén szólva én most nem a pontokra koncentráltam. Korábban mindig rástresszeltem a nagy versenyekre, most próbáltam ezt elengedni, és úgy látszik, ez működik, csak élvezni akartam a tornát. Minden szeren próbáltam pontos gyakit csinálni, talajon a kis gyakimat mutattam be, pontos volt, mint ahogy az ugrás is. Felemáskorláton egy új elemmel próbálkoztam, ez sajnos nem jött össze, pedig fontos lenne, mert erre rá tudnék tenni még egy kötést, és az sokat erősítene a gyakorlatomon. Gerendán mindig szoktam variálni a gimnasztikákkal, most is így volt, a maximum kiindulójú gyakimat csináltam, de még mindig kell pontosítanom, a stabilitásom viszont megvan.

Draskóczy Imre, szövetségi kapitány: Összességében jó felkészülési program része volt ez a verseny. Több rontás volt, mint amire számítottam, ezt nagyon sajnálom, és remélem, az elkövetkező időszakban ezt ki tudjuk javítani. Külön figyeltem a világbajnokság szempontjából is a tornászokat, a következő másfél hétben még finomítani, pontosítani kell. Eredmények, Duna Aszfalt Női Országos Bajnokság, egyéni összetett

1. Böczögő Dorina MTK Budapest edző: Botyánszky Mariann, 49.500 pont

2. Szilágyi Nikolett UTE 49.450

3. Bácskay Csenge Postás SE 49.300

Akrobatikus torna Eb: Döntőben a juniorok

Remekeltek a magyar akrobatikus tornászok a junior kontinensviadalon, Bernáth Dorina és Stattner Noémi kettőse statikus gyakorlatával, valamint egyéni összetettben is bekerült a döntőbe a pesarói junior és felnőtt akrobatikus tornász Európa-bajnokságon.

A csütörtöki pihenőnapot követően a magyar női páros a statikus gyakorlatát mutatta be a versenyen. A Bernáth Dorina és Stattner Noémi alkotta duó dinamikus kategóriában nem került a legjobbak közé, összetettben azonban a kilencedik pozícióban állt, így bíztató helyzetből várta a folytatást. A duó 25.500 ponttal a hatodik helyen jutott be a hatos döntőbe. A magyar egység az összetett fináléban is ott lesz, ugyanis 50.800 ponttal hetedikként végeztek a selejtezőben. A kiírás érdekessége, hogy mind a statikus, mind pedig a dinamikus kategóriának van külön döntője, ahová a legjobb 6 egység kerülhet be, e mellett természetesen az összetett versenyben is hirdetnek eredményt. Az egyéni összetett döntőt szombaton, a statikus finálét vasárnap tartják.

Vincze Gábor, szakági vezető, akrobatikus torna: Büszke vagyok a lányokra, hiszen tovább javítva a pontjaikon, a mezőny legmagasabb nehézség értékű gyakorlatát hajtották végre. Egyre felszabadultabban versenyeznek, kezd az önbizalmuk a helyére kerülni, ami meg is látszott a művészi pontszámukon. Technika eddig is rendben volt, ha a holnapi kombináltra találkozik a kettő, gyönyörű eredményt érhetnek el!

Program, Felnőtt és junior akrobatikus torna Európa-bajnokság, Pesaro

Október 2.13:30-16:40 – junior döntők (vegyes páros, női csoport, férfi páros, férfi csoport, női páros) – összetett 1. nap

Október 2.17:10-20:15 – felnőtt döntők (vegyes páros, női csoport, férfi páros, férfi csoport, női páros) – összetett 1. nap

Október 3.14:00-16:20 – junior döntők (vegyes páros, női csoport, férfi páros, férfi csoport, női páros) – összetett 2. nap

Október 3.17:00-19:30 – felnőtt döntők (vegyes páros, női csoport, férfi páros, férfi csoport, női páros) – összetett 2. nap