Hétfőtől visszatérhetnek a medencébe az úszók is

Bene Vera szakosztályvezető osztotta meg velünk a számukra jó hírt pénteken, miszerint azon szerencsés klubok közé tartoznak az országban, amelyek hétfőn délutántól bemehetnek az uszodába, ugyanis megkapták erre az engedélyt az önkormányzattól.

– Ennek alapján, mint ahogy a többi sportág, mi is elkezdhetjük a vizes gyakorlásokat a nulláról. Ugyanis a gyerekek dupla annyit hagytak ki, mint a megszokott nyári szünet alkalmából, ami négy hét szokott lenni. Eddig csoportonként mindenkinek ugyan volt online edzése, erősítés, nyújtás, futás, mindeféle képességre próbáltunk figyelni, de azért egy úszó víz nélkül nem tudja azokat a speciákis elemeket fejleszteni, amihez medence kell. Ez a két hónap kihagyás így bizony komoly deficitet jelent ezen a téren mindenki számára – fogalmazott Bene Vera.

Tulajdonképpen most egy új felkészülést kell kezdeniük, azt szem előtt tartva, hogy a szövetség nagy valószínűség szerint a korosztályos bajnokságokat novemberben, a felnőtt ob-t pedig decemberben rendezi meg. Ez persze csak tervezet, azt, hogy ebből mi valósul meg, jelen pillanatban nem lehet megmondani.

Bene Vera hozzátette, a szakembereket is kihívás elé állítja a mostani helyzet, amiben még soha nem volt részük. – Abszolút elővesszük a fokozatosság elvét, és annak alapján kezdjük felépíteni a gyerekeket. Rengeteg technikai és állóképesség-fejlesztést tervezünk, a kicsikkel pedig nagyon sokat szeretnénk játszani, hogy ne úgy éljék meg, fogcsikorgatva kell napról napra megfelelni, hanem a vidámságuk megmaradjon.

A szakosztályvezető kérdésre válaszolva azt mondta, az újraindulás nagy öröme mellett csak rövid távon tudnak gondolkodni, hétről hétre haladnak előre és próbálnak tervezni, nyilván a vírushelyzethez rendelt kormányzati és helyi intézkedések alapján.

A régiós csapat még nem találkozik

Bene Vera a Jövő Bajnokai Program közép-dunántúli régióvezetője is. Az ebben szereplő – közte vannak a Dunaferr SE kiválasztottjai is – kerettagok számára még nem lesz személyes találkozás és összetartás, de ők is nagyon sok online feladatot kaptak az elmúlt időszakban. – Hetente két szárazföldi edzés mellett pszichológiai, dietetikai előadás is szerepelt a programban, amelyekhez az edzők és versenyzőik csatlakozhattak. Mivel mindenkinek más a klubhelyzete, ezért még teljesen képlékeny, mikor tudjuk folytatni velük a közös munkát. Az, hogy július, vagy éppen szeptember lesz ez, szintén nem lehet most megmondani, sok függ a külső körülményektől, de akár attól is, hogy mikor kezdődhet újra rendes kerékvágásban a tanítás.