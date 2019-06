Helyzet a világbajnokság után és az újvárosi DASE háza táján

Gazdag nemzet vagyunk a sportot illetően. Ha beszélünk az Aranycsapatról, legtöbbször Puskásékra célzunk, de gondolhatunk a férfivízilabdázóinkra, vagy öttusázóinkra, sőt asztaliteniszezőinkre is. Merthogy Klampár Tibor, Gergely Gábor, Jónyer István (edzőjükről Berczik Zoltánról el ne felejtkezzünk) voltak a pingpong Aranycsapata. Óriási világszenzációt jelentett, hogy 1979-ben a magyar együttes kétszer is legyőzte Kína legjobbjait, és lett világbajnok.

Pedig úgy kezdődött az aranyos trió ifista pályafutása, hogy Jónyer meg Gergely is inkább a futball iránt érdeklődött, Klampárt pedig – mondván: tehetségtelen – eltanácsolták a szakemberek.

Dr. Hanák Tamás, aki a DASE elnöke, jelenleg is aktív játékosa a klubnak, röviden fel tudja sorolni, mik voltak az erényei a csodahármasnak.

– Klampár képes volt tíz-tizenöt labdamenetre, rendkívül fifikásan játszott, Jónyer tenyeresei általában erősen célba találtak, Gergelynek pedig a lábmunkája volt szenzációs. Berczik Zoltán kegyetlenül dirigálta a fiúkat, rengeteget dolgoztak. Emlékszem arra, hogy Klampárék az eszüket használva a kínaiak ellen rájöttek: rögtön pörgetni kell az adogatás után. Ez teljesen megzavarta a ferdeszeműeket.

– Nagyszerű magyar múltja van a sportágnak. Most viszont tagadhatatlan: ázsiai, főképp kínai fölény jellemzi az asztaliteniszt. A nemrégen rendezett budapesti világbajnokságon csak a kínaiak nyertek aranyérmet…

– Évtizedek óta tudjuk, látjuk, hogy Kínában több millióan pingpongoznak. Kisgyerekként, a családból kiveszik a tehetségeket, és irgalmatlan sok gyakorlás, edzéssorozat a feladatuk minden nap. A sportszergyárak legjobbaknak egyénenként gyártják az ütőket, sportcsarnokok százai épülnek… Hihetetlen sok pénzt fordítanak az asztaliteniszre. Rendkívül gyors lett a mai pingpong. Szinte lassítani kellene a tévéközvetítéseket, hogy tisztán követni lehessen a játékot. Ez amolyan vakmerő, villámsebességű, bimm-bumm ütésváltás sorozata. Kína mellett Korea, Japán, tehát az ázsiai pingpong vezeti a rangsort. De látható azért, hogy már a portugál, a román versenyzők is „bejelentkeztek” az elitbe. Sőt, Mattias Falck svéd játékos a férfi egyesben második lett a budapesti vb-n. A magyarok férfipárosban, női párosban és vegyes párosban a nyolcaddöntőig jutottak.

– Ilyen komoly ázsiai, kínai fölény ellen mit lehet kitalálni?

– Tanulni kell tőlük, mert annyi, az asztaliteniszt választó gyerek sosem fog nálunk pingpongozni, mint náluk. Egyébként nincsenek forradalmi újítások. Vannak ilyen-olyan ütőborítások, szemcsés vagy sima, a labdákról is beszélhetünk… De a lényegre térve: kell kiváló lábmunka, kondíció, összpontosítás, improvizáció, nagy szorgalom és természetesen tehetség is. A világbajnokságon a magyarok azt mutatták meg, hogy párosban jobbak vagyunk, mint az egyéni mérkőzéseken. De azt is tudni kell, hogy a legjobb magyar asztaliteniszezők mind külföldön játszanak. Sajnos nagy figyelem nem övezi hazánkban a sportágat. Ez nem szerencsés. De az örvendetes, hogy vannak azért (még) olyan agilis, aktív szakemberek, akik megszállottak. Vállalják a munkát csekély megbecsülés mellett, mert minden örömük a pingpongban rejlik.

– Elnök úr, ugorjunk egy nagyot. Lássuk, miképp működik az egyesülete, a DASE…?

– A megyei I. csapat bronz­érmes lett a megyei II. pedig a középmezőnyben végzett. Az első gárdánkban, a másodosztályú együttesből ki kell emelni Szabó Attilát, Furka Attilát, akik nagyszerű teljesítményt nyújtottak. Időnként én is tudtam segíteni a csapatban, sőt Fógel Szilárd is beugrott, ha kellett. A negyedik játékos személyében váltakozva tudtunk szerepelni. A Pécsi Tüke ellen betegség miatt alig tudtunk felállni. Így két pont hiányzott a dobogóhoz. A DASE három szinten működik. Az utánpótlás remek eredményeket ért el. A csapataink mellett a seniorok is nagyon sikeresek, és egészen meglepő, hogy jönnek az amatőrök is. Egyszóval: telt ház van nálunk. Most célul tűztük ki, hogy az első csapatunk jövőre az NB II-ben legyen dobogós. A megyeiben bajnokesélyesként kell működnünk, és azt szeretnénk, hogy legyen olyan csapatunk, amelyben az utánpótlást, a gyerekeket tudjuk versenyeztetni.

– Legyen így! De egy percre se feledjük: adogatás után azonnal pörgetni. (Ez már egyszer bevált.)