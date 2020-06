Hatvan csapattal indulhat az NB III-as osztály

A tervek szerint ekkor kezdődnek az NB II-es, valamint az NB III-as küzdelmek, ahol a Dunaújváros ­PASE csapata is érdekelt. Ezt az időpontot a DPASE honlapja is megerősítette, közzétéve az MLSZ-től kapott tájékoztatást.

Amíg az első- és másodosztályban nem lesz változás, addig az NB III versenykiírása módosult. „A járványhelyzet következtében a legtöbb bajnokságot több vagy kevesebb tavaszi forduló elhagyásával zárták le, zárótáblázat megállapítása mellett. Erre tekintettel a 2020/2021-es férfi NB III-as bajnokságok versenykiírásai az alábbiak szerint módosultak: Az eddigi 48 csapat helyett előreláthatólag 60 csapat vesz részt a küzdelmekben (3×20 csapat). A 37 bennmaradó együttes mellett a 13 megyei I. osztályú bajnok csatlakozhat, továbbá 10 NB I-es tartalékcsapat azzal a megkötéssel, hogy a fiókcsapatok esetében a sportszervezet maximum 4 fő 1999. december 31-nél korábban született labdarúgót szerepeltethet.” – olvasható az mlsz.hu-n.

További hír, hogy az elmúlt hónapokban Magyarországon kialakult helyzet és a bajnokság későbbi lezárása miatt valamennyi sorozat esetében a nevezési határidő július 3., 12 órára módosul az MLSZ elnökségének döntését követően.

Az OTP Bank Liga augusztus 15-én, a futsalbajnokság és a Simple Női Liga várhatóan augusztus végén rajtolhat – összhangban a nemzetközi versenynaptárral.

Az elsők között indult újra nálunk

A koronavírus-járványt követően május 23-án indult újra a labdarúgószezon hazánkban, Európában elsők között. Az elmúlt időszak a klubok, labdarúgók, sportszakemberek kiemelt fegyelmét igényelte, és komoly – nemzetközileg is elismert – eredmény, hogy hét végén az eredeti kiírás szerint, nézők előtt, és problémamentesen be is fejeződött az OTP Bank Liga szezonja.