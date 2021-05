Hatalmasat küzdve egy bravúros diadalt értek el a Vác ellen

Az MTK és a Siófok legyőzése után újabb nagy skalpot és meglepetést szerzett szombaton a Dunaújvárosi Kohász KA kézilabda-együttese, miután fantasztikus csapatmunkával és játékkal legyőzték a harmadik helyen álló Vácot.

A tabellán elfoglalt helyezések alapján ugyan a vendégek voltak az esélyesek, azonban Vágó Attila csapata arra készült, hogy összeszedett játékkal megnehezíti a dolgukat. Nos, aztán ez talán a Kohász legszebb álmait is túlmutatva sikerült.

DUNAÚJVÁROSI KOHÁSZ KA –VÁCI NKSE 30–27 (16–12)

Dunaújváros, zárt kapuk mögött. Vezette: Medve, Südi.

DKKA: Babovic – Horváth G. 1, Román 2, Szalai B. 7, Nick 2, Bulath 7 (5), Kazai 2. Csere: Hlogyik (kapus), Barján 1, Krupják-Molnár 1, Dabev­szka, Ferenczy F. 7, Mihály P. Vezetőedző: Vágó Attila.

VÁC: Bukovszky – Diószegi 6, Hámori 5, Lakatos R., Helembai F. 1, Kácsor 1, Radoszavljevic 6. Csere: Bálint A. (kapus), Pálffy A., Szabó Laura 3 (3), Aron 4, Bárdy, Szondi, Szeberényi 1. Vezetőedző: Szilágyi Zoltán.

Kiállítások: 12, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 5/5, ill. 3/3.

A mérkőzés első negyedórájában rendre a DKKA vezetett, a Vác erejéből csak egyenlítésre futotta. Majd 8–8 után a védekezés és a támadás is még pontosabb lett a hazai oldalon, Babovic több védést is bemutatott, ennek köszönhetően a félidőre biztató DKKA-előny alakult ki. Ezt a második félidőben óriásit küzdve sikerült megtartani, a Vác az utolsó negyedórában ugyan többször is egy-egy gólra fel tudott zárkózni, azonban ilyenkor mindig volt, aki átlendítette a csapatot a nehéz pillanatokon. A nagyon izgalmas végjáték pedig ismét a Kohászé lett, s végül magabiztos és bravúros dunaújvárosi siker született.

Vágó Attila azt mondta, egy remekül felkészített ellenfelet tudtak legyőzni nagy küzdelemben, érzelemdús mérkőzésen. – A huszonhét kapott gól ugyan nem kevés, mégis szerintem védekezésben az volt a kulcs, hogy az előző meccsekhez képest minimalizálni tudtuk a fegyelmezetlenségeket, kiugrálásokat. Ez és az olykor érkező kapusbravúrok olyan alapot adtak, amiből utána tudtunk jól kézilabdázni. Nagyon örülök a győzelemnek, gratulálok a csapatomnak – fogalmazott.

A DKKA egyik legjobbja, Ferenczy Fruzsina – akit az 56. percben egy saját hatosa előtti ütközés miatt piros lappal kizártak – azt emelte ki, mindenki hozzá tudott tenni a sikerhez, aki feljött a pályára.

– Ez egy igazi csapatmunka volt, a kapusok is önmagukra találtak, és mindenki segítette a társait, tolódtunk, védekeztünk, faultoltunk. Remélem, a hátralévő meccseken is ilyen jól tudunk játszani. Ami pedig a piros lapomat illeti, nem volt szándékos ütközés, a labdára mentem, nem is néztem Radoszavljevic felé. Bocsánatot kértem tőle, sajnos benne van a játékban egy ilyen mozzanat – tette hozzá.

További pénteki és szombati eredmények: Érd – Kisvárda 30–30, Békéscsaba – Alba Fehérvár 30–30, Boglári Akadémia-SZISE – Ferencváros 21–32, Győr – DVSC 41–23, Szombathely – Mosonmagyar­óvár 24–29.

A DKKA legközelebb pénteken a Mosonmagyaróvár vendége lesz.