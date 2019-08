Hasznos műhelymunka volt a lengyelek elleni mérkőzésük

Nézhető, izgalmas, továbbá mindenképpen tanulságos volt a Dunaferr DUE Dutrade FC és a lengyel élvonalba most feljutó Futsal Leszno mérkőzése a Dunaújváros Sportcsarnokban szombaton este.

Az első félidőben ismerkedős kezdés után Dawid Witek, majd Horváth Benedek veszélyeztetett, aki később egy remek cselsorozat után a vezetést is megszerezte az 5. percben! Ezután ismét Horváth szép percei következet: előbb újabb remek szóló után helyezett a hálóba, a 9. percben, majd hasonló jó stílusban lövette meg Klacsákkal a következőt, aki elől és hátul is remekül alakított, 3–0 a 12.-ben! A lengyeleknek ez már sok volt, időt kértek. A válaszukat Michał Bartnicki bal oldali bombájával adta meg: 3–1 a 14. percben. A Dunaferr játéka lelassult, Fehér Zsolt időt kért, de nem segített, mert Bartnicki ismételt: 3–2 a 18. percben. A hátralévő időben még Szeghy, Fridrich és Sáhó is tett egy-egy gólszerzési kísérletet, de az eredmény nem változott.

A második félidő még keményebb csatát hozott. Kezdésként ismét Horváth jeleskedett, de a kapus mentett, utána viszont Piotr Pietruszko egyenlített: 3–3 a 24. percben. A vezetést előbb ismét Horváth, majd Németh próbálta visszavenni, de végül Bartnicki góljával ez a lengyeleknek sikerült. Az egyenlítést a jó formát hozó Klacsák oldotta meg, szinte azonnal. Sajnos a vendégek átvették a játék irányítását, a végeredményt pedig Kacper Konopacki állította be (4–5). A hátralévő időben is becsülettel harcolt a hazai csapat, Sáhó, Fridrich, Klacsák is küzdött az újabb egyenlítésért, emellett Cseresnyés több bravúrral tartotta újabb gól nélkül a hazai kaput.

Fehér Zsolt időkérését követően kiegyensúlyozottabbá vált a csapat játéka, de az eredmény változatlan maradt.

A hazai mester így értékelt: – Egy ilyen erős csapattal mindig jó találkozni. A lehető legjobbkor jött ez a mérkőzés! Pörgős lengyelekkel játszottunk, akik olyan hibákra kényszerítettek bennünket, amiket eddig nem vétettünk. Le a kalappal a srácaim előtt, akik nem adták föl, és az utolsó pillanatig küzdöttek. Minden mérkőzés fejlődést hozhat. Voltak hibáink, amikből tanulhatunk, és azt is fogjuk csinálni. Az eredmény ma ne foglalkoztasson senkit, mert úgy látom, hogy a játék képe biztató volt a szezonra nézve.

Gombos István, Dunaújváros humán ügyekért felelős alpolgármestere az elmúlt szombatot egyik testvérvárosunk, a lengyelországi Leszno futsalos küldöttségének, és velük együtt ennek a sportágnak szentelte. Már a délután egy részét is velük töltötte, hiszen a vendégcsapatot sétájuk közben ő vezette a városunk legszebb részein, így az új kilátó felé, valamint az egyetemünk helyszíneire is. Természetesen a mérkőzést is megtekintette, mi több: a kezdő rúgást is maga végezte el. A küzdelmet is végigszurkolta, majd utána elkísérte a vendégeket vacsorájukhoz a halászcsárdába. Az est és a nap zárásaként nagyszerű beszédével köszönt el tőlük. Elsőként, mint egykori kiváló labdarúgó értékelte az esti győzelmüket, és sok sikert kívánt nekik az új Extra ligás küzdelmeikhez. Előadásában kitért alpolgármesterként és alkotó művészként is megszerzett pozitív élményeire Leszno városában, amit a csapat elismerő és lelkes tapssal köszönt meg.

Sebastian Wojciechowski, a vendégek vezetőedzője: – Nem csak a mai mérkőzés, hanem az utóbbi hetek nagy munkája miatt is nehéz időket éltünk meg. A nagy terhelés az első fél­időben ütközött ki a játékunkon, ami gyengébb volt, mint amit szerettem volna. Most nem tudtunk a legjobb összeállításban pályára lépni, mert két játékosunkat a sérülésük miatt nélkülöznünk kellett. Köszönjük a gratulációkat, de még nagy munka áll előttünk. Szeretnénk jól teljesíteni, és az első osztályban maradni a következő szezonra is.

Paweł Mrozkowiak a lengyel Klub Sportowy Futsal Lesno elnöke így nyilatkozott lapunknak: – Nem a jelenlétem miatt hajtott így a csapatunk. Az a célunk, hogy hasonló jó teljesítménnyel szerepeljünk az egész szezonban. Most kerültünk föl a Futsal Extraklasaba (az első osztályba), és ezzel a stílussal szeretnénk sikereinket elérni. Úgy érzem, hogy már most is előrébb járunk, mint az elmúlt szezon végén. Új edzőnk van és négy játékos is érkezett hozzánk. Nagyon örülök a mai győzelmünknek is. A sikertől függetlenül is nagyon jól éreztük magunkat itt Dunaújvárosban, és köszönjük a szívélyes vendéglátást. Remélem, folytatódik a klubjaink közötti jó kapcsolat, és találkozunk még a pályán és azon kívül is!