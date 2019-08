Háromgólos vereséget szenvedett a csapat

Két nappal ezelőtt még a Kisvárda ellen lépett pályára akadémiánk felnőtt együttese, mely ma délután négy órától az MTK otthonában öltött szerelést felkészülési találkozón.

György László tanítványai támadásban nem is teljesítettek rosszul, az első és a második félidőben is 15-15 gólig jutottak, a nagyobb problémát ezúttal védekezés jelentette, ugyanis a fővárosiak az első felvonásban 15, a másodikban 18 találatig jutottak, így végül 33-30-as sikert arattak kézilabdázóink ellen.

A vereség ellenére nem volt teljesen elégedetlen a látottakkal György László vezetőedző, aki azt azonban megemlítette, hogy a védekezésen bizony van még mit dolgozniuk.

– Ahogy az eddigi meccseinken, úgy ezúttal sem az eredmény volt az elsődleges, s a vereség ellenére ma is egy igen hasznos mérkőzést játszottunk. A támadójátékunkkal nem volt különösebb gond, ezt a harminc lőtt gól is bizonyítja, ugyanakkor a védekezés és a kapusteljesítmény ma elmaradt a várttól, de ez nem is meglepő, elég nagy terhelést kaptak az utóbbi időben a csapat tagjai, nem voltunk túl fittek. A mai meccs is felhívta a figyelmet arra, min kell javítanunk, dolgozunk tovább, mert a jövő héten három újabb felkészülési találkozó vár ránk.

MTK – DKKA 33-30 (15-15)

Gólszerzőink: Jovovity 2, Triscsuk 1, Mihály 3, Cavlovic 2, Szalai 2, Grosch 2, Szekerczés 9, Kazai 3, Molnár 2, Braun 2, Ferenczy 2.