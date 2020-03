Három siker után az élre állt a csapat

A Szolnok, a Kazincbarcika és a Miskolc csapatát látta vendégül vasárnap a DSE Röplabda Akadémia U17-es csapata a Buzek László U17 férfi Országos Serdülő bajnokságában. A Bartal Gergely által irányított fiatalok mindhárom mérkőzésüket 3–0-ra magabiztosan megnyerve álltak a tabella élére.

Bartal Gergely vezetőedző így értékelte a találkozókat az akadémia honlapjának: – Először is gratulálok a srácoknak! Nem volt zökkenőmentes a felkészülésünk, sérülések rehabilitációja, illetve betegségek miatt. Ez a Szolnok elleni első szettben érződött is. Ahogy egyre jobban játékba lendültünk ki is alakult a különbség, a kevesebb ki nem kényszerített hiba miatt a magunk javára fordítottuk meccset. A Kazincbarcika ellen külön öröm volt, hogy mindenki élt a kapott lehetőséggel. A Miskolc elleni győzelem azt jelentette, hogy serdülő csapatunk hibátlan napot zárt. Jár a gratuláció a csapatnak! Ellenfeleinket nem becsültük le és mindenki odatette magát. Örülünk ennek a napnak. Tettünk egy lépést abba az irányba, amit kitűztünk, vagyis az OSB hatos döntője felé. Örülök, hogy mindenkinek tudtam lehetőséget adni. Várjuk a Március 21-i kazincbarcikai forduló meccseit, addig is készülünk tovább.

vezető képünk illusztráció