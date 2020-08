Három napon át eveznek a bajnokságon

A Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel közösen az Atomerőmű SE péntektől vasárnapig rendezi meg Fadd-Domboriban a vidékbajnokságot, amelyen a Dunaferr SE is képviselteti magát. A megmérettetésre, amint az elmúlt években, most is az ország minden szegletéből érkeznek majd egyesületek a Duna-parti helyszínre. Az előzetes versenyprogram szerint 55 klub 2341 versenyzője áll rajthoz, Dunaújváros az egyik legnépesebb küldöttséggel, nyolcvannyolc indulóval vesz részt az eseményen az előzetes rajtlista alapján.

Vezető képük archív.