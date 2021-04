Három finálé a nőknél

A magyar női válogatott három finálét szerzett a tornászok bázeli Európa-bajnokságán, ebből kettőt Bácskay Csenge, aki bekerült az egyéni összetett döntőbe, és ugráson is kvalifikált a legjobbak közé, Péter Sára pedig szintén ugráson lett finalista.

Ezt ne hagyja ki! Dobrev végigviszi az oltásellenes kampányt

A női selejtezőkkel megkezdődött Svájcban a kontinensviadal, ahol a Bácskay Csenge, Kovács Zsófia, Székely Zója, Péter Sára összeállítású magyar csapat a második és a harmadik csoportba került, Péter Sára és Kovács Zsófia kettő-kettő, míg Székely Zója és Bácskay Csenge mind a négy szeren indult.



Altorjai Sándor delegációvezető helyszíni beszámolója szerint Bácskay Csenge minden szeren jól szerepelt és a mieink legjobbjaként, a 23. helyen bejutott az egyéni összetett (50.265 pont) döntőjébe. Bácskay emellett az ugrás (13.766) fináléjába ötödikként kvalifikált. Péter Sára bár talajon hibázott, ugráson az első gyakorlata remekül sikerült, a másodiknál nyújtott test helyett zsugort csinált, így az gyengébb lett, ennek ellenére nyolcadik helyen lett döntős (13.566). A kétszeres Európa-bajnok Kovács Zsófia gerendagyakorlatának első fele kiváló volt, a dupla forgásban azonban megingott és leesett (12.400). Felemáskorláton hasonló sormintát követett a DKSE tornásza, a gyakorlat első fele jó volt, aztán hibázott, és még a tenyérvédőjéből is kicsúszott az ujja (12.033). Bácskay mellett a másik négyszeres tornász Székely Zója volt, akinek az első három szere, a gerenda, a talaj és az ugrás is jól sikerült, a korláton azonban hibázott, és komoly pontlevonást kapott. Így 49.665 ponttal az egyéni összetettben a 26. helyen végzett.

A hölgyeknél így Székely második számú tartalék, Bácskay pedig bejutott a pénteki fináléba egyéni összetett döntőbe. A szerenkénti finálékat figyelembe véve szombaton ugráson Bácskay Csenge és Péter Sára is érdekelt lesz.

A bázeli Eb csütörtökön a férfiak selejtezőivel folytatódik.



Bácskay Csenge: Örülök a két döntőnek. Talajon elég pontatlan gyakit csináltam, ugráson a Jurcsenko másfél csavart és a Cuka egészet mutattam be, ami szerencsére jól sikerült. Az azonban biztos, hogy a fináléban erősebb gyakorlatot mutatok majd be, megpróbálom a dupla csavart. Korláton ugyancsak nem voltam elég pontos, mert az első kötés nem volt meg teljesen tisztán, de tudtam korrigálni. Gerendán nagyon izgultam, ugyanis ott dőlt el az összetett, de valahogy csak végig tudtam csinálni. Mindkét finálé miatt boldog vagyok, de egyben meglepetés is, mert azt gondoltam, a másfél csavar nem lesz elég a döntőhöz, az egyéni összetettre pedig előzetesen nem is számítottam.

Péter Sára: Boldog vagyok, hogy a második Európa-bajnoki finálém is összejött ugrásban, ezzel együtt nem vagyok elégedett, mert az első ugrásnál egy kicsit kiléptem, a másodikat pedig nem nyújtott testtel csináltam, hanem zsugorban, így jóval kevesebb lett a kiinduló pontom. A szombati fináléig még van egy kis idő hátra, remélem, addig mindent ki tudok javítani.

Székely Zója: Jól indult számomra a verseny, az első három gyakim jól sikerült, nyugodtan vártam a korlátot, mert azt reméltem, hogy ezzel javíthatok az összetettbeli eredményemen. Ennek ellenére olyan hibát csináltam, amit eddig soha, túl messzire ment a szaltóm, nem volt meg az elem, és ez azt jelentette, hogy egy pontot és még nyolc tizedet is levontak a D pontszámból. E miatt nagyon csalódott vagyok, de a három jól sikerült szernek örülök. Reménykedtem az összetett döntőben, de nincs mit tennem, dolgozom tovább.

Kovács Zsófia: Eléggé el vagyok keseredve, két döntőre készültem, de ma még a szerencse se volt mellettem. A gerendám eleje nagyon jó volt, de a forgás nem sikerült, leestem, és ezt nagyon sajnáltam. Próbáltam valamennyire ezt félretenni, és a felemáskorlátra koncentrálni, ugye volt még 2 szer közben, így próbáltam megnyugodni. A korlátmelegítésem a melegítőteremben és a versenyteremben is is nagyon jól sikerült. Aztán a gyaki eleje jól ment, de Tkacsov messze volt, arra rátettem a Pak-szaltót, sőt még a Saposnyikovát is, de a Paknál rosszul fogtam le, és már akkor érzetem, hogy az ujjam kicsúszott a tenyérvédéből. Még soha nem fordult elő velem ilyen versenyen. Nem volt más választásom, a szeren lógva meg kellett igazítanom a tenyérvédőt, és onnan folytattam. Hiába nem estem le, ez óriási pontlevonás. Nagyon sajnálom ezt az egész Európa-bajnokságot, rémálmaimban se jöjjön elő. Megpróbálom ezt az egészet félretenni, és mostantól csak az olimpiára koncentrálni.

Draskóczy Imre, szövetségi kapitány: Örülök a három döntőnek, de még az se kizárt, hogy lesz lemondás, és esetleg Zója is bekerül az összetettbe. Egyértelműen kijelenthető, hogy a mai nap Csenge napja volt, az ugrás és az összetett döntővel. Sári is bekerült az ugrás fináléba, így kapott egy nagy lehetőséget, és bízom benne, hogy élni fog vele. A másik dolog, ami biztosan kijelenthető, hogy ez a nap, nem Zsófi napja volt, nagyon sajnálom. Az Eb előtt nem volt nemzetközi versenyünk, és ez most meglátszott, hogy szükség van a nemzetközi rutinra, a gyakorlatok beversenyzésére.

Altorjai Sándor, delegációvezető: A három döntő örömmel tölt el, a miatt viszont szomorú vagyok, hogy másik három finálé, két felemáskorlát és egy gerenda nem sikerült rontott gyaki miatt. Összességében elmondható, hogy a lányoknak dolgozniuk kell tovább, nincs mese, hiszen ezúttal egyértelmű hibák miatt csúsztak el a szerenkénti finálék. Egyénenként elmondható, hogy Bácskay Csenge minden szeren jól szerepelt a magyar csapat legjobbja volt, Péter Sára talajon rontott, és a második ugrásában is hibázott, ezzel együtt örvendetes a finálé. Kovács Zsófia gerendán leesett, amit igazán sajnálhatunk tekintve, ha megnézzük a többiek pontszámait, látjuk, hogy ha ez a hiba nincs, akkor plusz 1 ponttal simán a döntőbe jutott volna. Hasonló a helyzet a felemáskorlát esetében, nagy kár azért a hibáért, figyelembe véve, hogy Zsófi gyakorlata 6 pontból indult, és 8 fölött szokott kapni a kivitelre, öröm az ürömben, hogy számára az Eb egy felkészülési verseny volt az olimpiai előtt. Székely Zója első három szere jól sikerült, a korlát végig szép volt, az utolsó szaltót leszámítva, ahol leesett, ezt is nagyon sajnálom.

Részletes eredmények: https://www.basel2021.com/en/live/results/

Részletes program, torna Európa-bajnokság, Bázel

Április 22. férfi selejtezők – 10:00-19:40-ig

Április 23. egyéni összetett döntők, női: 13:30-15:30; férfi: 17:00-19:45

Április 24. szerenkénti döntők, 1. nap (férfiak: talaj, lólengés, gyűrű; nők: ugrás, felemáskorlát)

Április 25. szerenkénti döntők, 2. nap (férfiak: ugrás, korlát, nyújtó; nők: gerenda, talaj

Április 26. érkezés (5 fő – női csapat) Liszt Ferenc Repülőtér 16.20

Április 27. érkezés (22 fő) Liszt Ferenc Repülőtér 16.20