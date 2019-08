Három csapat hibátlan még a második kör után

Hét végén rendezték meg a labdarúgó Groupama megyei másodosztály déli csoportjának második fordulóját, ahol a Kálóz és az újonc DUFK csapata is hetet rúgott.

A Szabadegyháza és a Pusztaszabolcs pedig éppen csak egy pontot mentett otthon. A többi mérkőzésen aránylag szoros küzdelemben alakultak ki a végeredmények. A városkörnyéki együttesek közül Baracson hiába vezettek már 2–0-ra a hazaiak, a második félidőre rendre elmaradtak a helyzetek befejezései. Ennek ellenére, ha nem is túl szépen, de a két érvényesített helyzet alapján jogosan írhatott három pontot a Baracs.

Baracs – MPF Ráckeresztúr 2–0 (2–0)

Baracs: Vaszócsik (Pék) – Hepp, Rezes (Juhász F.), Badi, Nagy E., Éliás, Kiss N. (Balázs), Ásványi, Juhász B. (Boros), Nagy D. (Prókai).

A harmincadik percben bal oldali szögletből beadott labdát Nagy Dániel fejelte a hosszú sarokra, 1–0. A gólt követően szinte alig jutott át a rác­keresztúri csatársor a baracsi középpályán, így a 35. percben egy hazai akcióban Juhász Bence szólózhatott a jobb szélen a vendég kapuig. Beadására a tökéletes ütemben érkező Nagy Dániel vetődve fejelhette újabb gólját a ráckeresztúri hálóba. Ezzel gyakorlatilag el is dőlt a mérkőzés, mivel a második játékrész döntő baracsi fölénye nem hozott több találatot.

A meccs végén a Baracs SE elnökét, Fehérvári Józsefet kérdeztük arról, hogy egy újjáépített csapat, teljesen más koncepcióval futott pályára.

– Hogy mik az első benyomások? Látható, hogy a magunk elé tűzött célt, a fiatalok szerepeltetését, a csapatba való beépítését sikeresen megoldottuk. Saját nevelésű fiataljaink közül ma is öten jutottak játéklehetőséghez. Nagyon jól helytálltak, és a csapatnál maradó idősekkel is hatékony az összhang. Az első félidő a terveknek megfelelően alakult. A másodikban kezdtünk elfáradni, de a cseréket is azért kértük, hogy a frissítés mellett minél többen juthassanak labdához. Voltak helyzeteink, de vagy nem jöttek be, vagy éppen jól védett az ellenfél kapusa. Ez most így sikerült. Örülünk a három pontnak – összegzett Fehérvári József.

DUFK – Seregélyes 7–0 (4–0)

DUFK: Gergely, Furuglyás, Matolcsi, Szabó K. (Gálfi), Gyöngyösi (Tóth Z.), Bartha (Gertner), Rabijász (Garda), Kürti, Széhn, Hajdú, Tóth.

Gólszerző: Rabijász (6., 15., 26., 64.), Kürti (24.), Gálfi (78.), Tóth (89.).

Kálóz – Nagykarácsony 7–1 (3–1)

Nagykarácsony: Turi – Mohácsi, Kovács D. (Simon), Jeney, Tábi, Brogyányi M., Halasi (Szűcs), Boros, Kovács R., Szabó, Szekszárdi.

Gólszerző: Mayer (18, 30., 45., 56.), Simon (47.), Tóth M. (70.), Baranyai (72.).

Előszállás – Sárbogárd II. 3–2 (2–1)

Előszállás: Czári – Harasztia, Béres, Nyári, Kiss, Czifra, Tóth, Szalai (Bognár), Baksa (Németh F.), Bozsoki, Rupa.

Gólszerző: Béres (9.), Tóth (35.), Czifra (68.).

Pusztaszabolcs-Iváncsa II – Adony 2–2 (1–1)

Adony: Hamar – Budai, Kovács (Tatár), Bere, Vukaljovics, Bartók, Csucsai, Szántó (Balázs), Erdei, Kőkuti, Nebucz.

Gólszerző: Víg (34.), Fülöp (66.), illetve Szántóó (39.), Nebucz (48.).

További eredmények: Szabadegyháza – LMSK Cobra Sport 2–2, Aba-Sárvíz – Vajta 1–3.

A bajnokság állása: 1. Kálóz 6 pont, 2. Vajta 6 pont, 3. Baracs 6 pont, 4. DUFK 4 pont, 5. Sárbogárd II. 3 pont, 6. Előszállás 3 pont, 7. Seregélyes 3 pont, 8. Nagykarácsony 3 pont, 9. Szabadegyháza 1 pont, 10. Adony 1 pont, 11. LMSK Cobra Sport 1 pont, 12. MPF Ráckeresztúr 1 pont, 13. Pusztaszabolcs-Iváncsa II. 1 pont, 14. Aba-Sárvíz 0 pont.