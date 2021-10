Három bajnokságban is indul a szezonban az Angels NJSE

Az Angels NJSE csapata győzelemmel rajtolt a női jégkorong-bajnokság U25/B jelzésű kiírásában. Még a találkozó előtt beszélgettünk az egyesület céljairól, lehetőségeiről Kovács Andrással, az An­gels elnökével, és a női csapat vezetőedzőjével, Győri Tamással.

– A tavalyi idényhez képest változás, hogy az U25/B- és az U25/A-bajnokikon is jégre lépnek majd az Angels játékosai, igaz az A-ligában egy vegyes csapat tagjaiként.

– Örömteli, hogy egyre népszerűbb a jégkorongsport és egyre több klubnál foglalkoznak lányok képzésével is. Ha az adott létszám megvan, akkor a klubok rendre úgy döntenek, hogy elindítják csapataikat az elérhető pontvadászatban is. Az U25/B-bajnokságba most 11 gárda nevezett. Mi úgy láttuk, ha van rá lehetőség, akkor a leginkább képzett hokisainkat elindítjuk az A-bajnokságban is. Hasonlóan gondolkodott a Fehérvár és még számos csapat is, így jött össze a vegyes csapat, amelyben a lehetőségek szerint 5-10 játékosunk szerepel majd. Az U25/B-bajnokságban pedig megpróbáljuk a lehető legjobb eredményt elérni.

– A tavalyi idény remekül indult, jól ment az Angels az alapszakaszban, ám a szezon második fele másként alakult.

– Számunkra is úgy tűnt, tavaly a hajrára egy kicsit elfogyott az erőnk. Kijött, hogy a riválisaink több jégidővel készülhettek. Idén áprilisban akartunk adni a lányoknak egy kéthetes szünetet, ám ők azt mondták, szeretnének készülni. Ilyen hozzáállás mellett gyakorlatilag az egész nyarat edzésmunkával töltöttük, heti három-négy edzéssel. Az erővel és állóképességgel nem lesz problémánk, és a jégen is egyre jobb képet mutat a csapat. Komoly céljaink vannak, szeretnék az élmezőnyben végezni. A keretünk most adott arra, hogy az érmes helyek egyikét megszerezzük, ha a lányok eredményesen dolgoznak, akkor bármi összejöhet.

– Az U25/A-bajnokság induló csapatban kik viszik a szakmai munkát?

– Dunaújvárosból Németh Péter és Győri Tamás dolgozik a lányokkal, melléjük csatlakozik még egy-egy szakember Székesfehérvárról és Veszprémből. Péter már több mint hatszáz Erste Liga-meccsen lépett jégre, a lányok felnéznek rá, szakmailag és emberileg is nagyon sokat segít nekünk. Új színt vitt az edzésmunkába, új impulzusokat hozott, remekül tudunk vele együtt dolgozni.

– A legutóbbi interjúban elmondták: több jégidőt szeretnének. Sikerült ebben a kérdésben előre lépni?

– Egyelőre sajnos nem, de dolgozunk azon, hogy minél többször, sokak számára elérhető időpontban tudjunk gyakorolni.

– A hölgyek után térjünk rá a fiúkra. A 2020/2021-es idényben az OB II-ben sikerrel, ezüst­éremmel debütált a Worm An­gels csapata. Lesz folytatás?

– Igen, lesz! Beneveztünk az OB II-es bajnokságba. A keretünk nagy része megegyezik a tavalyival. Reményeink szerint még két ismert hokis csatlakozik hozzánk. Kapusposzton próbáltunk erősíteni, mert Vég Ádámra nem akartunk ekkora terhet tenni.

Gyenes Dávid is csatlakozott a Worm Angels OB II-es csapatához, amely október 10-én kezd

A korábban számos Erste Liga-csapatban is remekül teljesítő Gyenes Dávidot sikerült leigazolnunk. Az OB II-es mezőny is változott. A székesfehérvári Hevület idén nem indul, de lesz két új résztvevő, a Pesterzsébet és a Zempléni Hiúzok. A lebonyolítása is változott, az alapszakaszban megduplázták a mérkőzésszámot, szóval izmosodik a bajnokság. A Worm An­gels hazai jégen kezd, méghozzá egyből egy rangadóval, október 10-én 20.15-től a MAC Ikonok gárdáját fogadjuk. A találkozók védettségi igazolvánnyal díjmentesen látogathatóak.

– A legutóbbi szezonban, részben a járványhelyzet miatt is, streamközvetítésen követhették a találkozókat a szurkolók. E közvetítések maradnak?

– Azon dolgozunk, hogy ennek feltételét megteremtsük. Mindennek anyagi vonzata is van. Ha telik rá és összeáll a matek, akkor természetesen lesznek közvetítések. Az elmúlt idényben is sokan követték a meccseket, rendre jó visszajelzéseket kaptunk.

– Évről évre építkezik az An­gels NJSE, e folyamatban most hol tart az egyesület?

– Apró lépésekben haladunk. A taglétszámunk 80 fő felett van. A női csapatunk magja több mint kilencven százalékban dunaújvárosi, és egyre többen érdeklődnek irántunk. Kíváncsiak várjuk, mire leszünk képesek ebben az új szezonban.