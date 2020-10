Hármas emléktorna vasárnap

A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség szervezésében vasárnap reggel 8 órától rendezik – a megemlékezést 11.30 órakor tartják – a VII. Ádám Anita, ­VIII. Héger Ádám és III. Komáromi Ádám Emléktornát amatőr kispályás labdarúgócsapatok számára a városi sportcsarnokban. Az eseményen tíz férfi és hat női együttes vesz részt a DLSZ tájékoztatása szerint.

– Köszönettel tartozom, illetve tartozunk DLSZ-nek azért, hogy ezekben a nehéz hétköznapokban sem hagyják feledésbe merülni eltávozott barátaink emlékét. Szomorúság, bánat, gyász és nem utolsósorban a foci szeretete is be fogja lengeni az emléktorna perceit. Kívánom minden csapatnak, hogy a fair play szellemében, elhunyt barátaink emlékének tiszteletében, egy kiváló nappal rójuk le tiszteletünket e remek focisták-barátaink emlékére – idézte a DLSZ közleménye Fehérvári Józsefet, a Baracs SE elnökét.

Mohácsi Norbert, a Komáromi Ádám Barátai csapat csapatvezetője így várja az eseményt: – Idén címvédőként érkezünk a kupára, és természetesen az is a célunk, hogy most is megnyerjük. Nagyon fontos számunkra ez a kupa, hisz egy közeli barátunkra emlékezünk. Ezúton is köszönjük a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetségnek, hogy ilyen módon is meg tudunk emlékezni.

