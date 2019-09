Harmadikról a második helyre

Mint arról hétfői lapszámunkban egy rövid hírben már beszámoltunk, remek teljesítménnyel tért haza az elmúlt hét végén Tatán rendezett rövid távú országos triatlonbajnokságról, valamint a középtávú triatlonkupáról a Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület kollektívája.

A még nem közölt eredmények: a rövid távú ob-n dr. Eszenyi Zoltán a férfiak abszolút mezőnyében a 127., Molnár Attila a 331., Vincze Csaba a 157. helyen zárt az erős mezőnyben.

Vasárnap középtávon a ­DTSE versenyzője, Kovács Ákos Flórián kategóriájában (40–44 év) a 2., míg az összesített férfiranglistán a 15. helyen ért célba.

– Az eredmények jól mutatnak, ám ezen a versenyen kicsit gyengébbnek éreztem magam a vártnál. Az egész mezőnynek alaposan meg kellett küzdenie a forró időjárással. Nagyon örülök a klubtárs Füzesy Dávid jó szereplésének, aki saját kategóriáját megnyerte, és az abszolút férfikategóriában a második lett, csak egy igazi elit triatlonos tudta megelőzni. Ha az időjárás engedi, szeretnénk még rajthoz állni az előttünk álló hét végén Ábrahámhegyen, majd pedig szeptember 22-én Ajkán kezdődik az őszi duatlonszezon, tehát még akad feladat bőven – mondta el lapunknak Kovács Ákos Flórián, aki kategóriájában az éves ranglistán jelenleg a 4. helyen áll.

A DTSE legjobbja, a már említett Füzesy Dávid tavaly 3. helyen végzett Tatán, a hétvégén pedig már a 2. helyen zárt.

– Az úszást első helyen fejeztem be, a kerékpár is jól ment, a profi triatlonos Badar Gergő az utolsó körben előzött meg. A futáson már leginkább arra figyeltem, hogy megőrizzem a második helyet, amelyet végül sikerült is megszerezni, a szintén kiváló Szilá­gyi Pétert megelőzve. Ábrahámhegyen még szeretnék rajthoz állni, aztán várhatóan jöhet egy kis pihenés. SzSz