Harangszóra mérkőzést nyert a Szombathely

Illés Márton, a DKKA U 19-es kézilabdacsapatának edzője a szombati meccs előtt elmondta, mindenképpen biztos győzelmet vár a lányoktól az NB I B-s bajnoki derbin.

Bár hozzátette, a Szombathely utolsó előtti helye becsapós, mert a vasi együttes képes kiemelkedő teljesítményre is. Tehát a hetedik helyen álló dunaújvárosi gárdának komolyan kell vennie a szombat déli harangszóra kezdődő találkozót.

– A szombathelyi csapatban szintén többen már a felnőtt gárdában is játszanak. Gyors, futós együttes, nagy küzdelemre számítok ellenük, de rendben vagyunk fejben is, jó formában várjuk a szombathelyi csapatot. Most már a meggyógyult Koronczaira és a válogatottól visszaérkezett Mihályra is számíthatok – mondta.

DKKA – SZKKA 28–32 (15–17)

DKKA: Németh, Jónás (kapusok), Vasas, Kovács, Fodor 6, Takács 3, Mihály 5, Pál, Koronczai 7, Keringer 1, Szabó, Matucza 3, Újházi, Husti, Gengelicky 3, Rezneki.

S a hazai edző jóslata bevált. A nagy küzdelem, a sebesség a kezdést követően azonnal beindult. A szombathelyiek rögtön rákapcsoltak, és meglepték az újvárosi lányokat (5–10). Joggal kért időt a hazai szakvezető. A vendégek keményen, sok lábmunkával hatásosan védekeztek, támadásaikat pedig gyorsan indították, és a betörésekből, az átlövésekből is eredményesen kézilabdáztak. Kiderült, hogy ez a vasi gárda rácáfolt az utolsó előtti helyére. Valamennyit behozott a hátrányból a D. Kohász, és így csak 15–17 lett az első félidő végére az eredmény.

Ám a képlet a második játékrész elején sem változott. Gyorsan, erőteljesen játszott a vasi gárda, de a hazaiak is rákapcsoltak. Jó meccs kerekedett ki ebből a párharcból. A 40. perc tájékán közeledett a D. Kohász (19–22), és felcsillant a remény. De sajnos a nagy igyekezetbe több elkerülhető hiba is becsúszott, és ezeket a szombathelyi csapat meg is büntette. Ha kellett, akkor pedig a kapusuk produkciója vette el a hazai reményeket. Próbált a Kohász közeledni ellenfeléhez, ám ez csak részben sikerült. A szélről bedobott labdák ellen nem volt hatékony védelem, és a hosszú utazás dacára sem fáradtak el a vendégek, továbbra is száguldoztak a megszerzett labdákkal. Így végül a vendég Szombathely nyert.