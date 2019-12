Hamar eldöntötték a továbbjutás sorsát

A férfifutsal Magyar Kupa második fordulójában kedden este játszották le az SZC Futsal Club – Dunaferr DUE Dutrade FC mérkőzést Bábolnán, ahol a dunaújvárosiak 8–3-as sikerrel jutottak be a legjobb nyolc közé.

Borongós előjelekkel vártuk a mérkőzést, a dunaújvárosi csapatnak nem sikerült a legjobb összeállításával megtisztelni a hazai csapatot és az érdeklődő közönségét. Pál Patrik a válogatottban szerepelt, Németh Péter ugyan jelen volt, de labdával csak egy rövid bemutatót tartott, azt is a kosárpalánk környékén, majd a bemelegítést vezényelte le. Horváth Benedek halaszthatatlan egyetemi vizsgája miatt maradt távol.

Az első félidő fiatalos dunaferres rohamokkal kezdődött. Előbb Dorogi, majd Németh László talált be, amivel jó lendületbe hozták a csapatukat. Ezután Szeghy érkezett megállíthatatlanul, és máris 0–3 lett az állás. A hazaiak sem tétlenkedtek, gólra törően játszottak. A soraikból kiemelkedő produkciót nyújtó Mógor szépített, 1–3. Ebben a sorozatban a nagy kedvvel játszó Fridrich és Klacsák is lőttek egyet-egyet. Így lett a félidei állás 1–5.

A második játékrészben a hangulatot Faragó Lajos ritkán látható, bukófordulós megoldásával vezette föl, így alakult 1–6-ra az állás. Majd Mógor második, és Varga bemutatkozó gólja érkezett: 3–6. A hajrában még az imponáló tűzzel játszó Sáhó lőtt egyet, majd az utolsó pillanatban Szeghy és Klacsák együtt döntötte föl a pályát, de a találatot az utóbbinak írták be.

Fehér Zsolt vezetőedző így értékelte a látottakat: – Örülök, hogy sikerült bejutnunk a legjobb nyolc közé. Egy nagyon fiatal és lelkes csapattal játszottunk. Amiket szerettünk volna, azokat hellyel-közzel megvalósítottuk. Szép gólokat rúgtunk, de kaptunk olyanokat, amik elkerülhetőek lettek volna. Az összes fiatal játékos lehetőséget kapott. A felsőházba jutás mellett ez a másik fő célunk, hogy őket minél nagyobb számban beépítsük. Számomra örömteli, hogy ma ismét avattunk egy újoncot, Schnierer Balázs személyében, aki Gergely Milánnal együtt nagyon jól szállt be a játékba. Egyáltalán boldog vagyok, hogy egy ilyen fiatal csapattal jó eredményeket tudunk elérni. A Lacika első gólja? Nagyon örülök neki, és annak is, hogy sokat fejlődött. Biztos vagyok benne, hogy ő is az egyike azoknak a fiatal dunaújvárosi kötődésű játékosoknak, akik majd a csapatunk helyi magját fogják erősíteni.