Hajszálon múlt a bravúrjuk

A Dunaújvárosi Kohász KA együttese szerdán zárt kapuk mögött fogadta a Debrecen csapatát. Ahogyan az eddigi összes hazai meccs, ez is nagyon izgalmas végjátékot hozott, ám ezúttal egy góllal az ellenfél nyert. Pedig az egy pontra mindenképpen rászolgált volna a nagyot küzdő DKKA.

A hazai csapat elszántan készült a mérkőzésre, hogy az előző két rácalmási győztes találkozó után ezt is megnyerjék az esélyesebbnek számító riválissal szemben. Az előző fordulóban a Loki a Szombathely ellen a 40. percben még négygólos hátrányban volt, hogy aztán a hátralévő időt 15–3-ra lehozzák, és ezzel együtt a meccset is. Ezt a lendületet szerették volna a Kohász otthonában is folytatni.

DKKA – DVSC 23–24 (11–11)

DKKA: Hlogyik – Mihály 1, Barján 2, Szalai 5, Dabev­ska, Ferenczy 6, Kazai 2. Csere: Wéninger (kapus), Jovovity, Krupják-Molnár 1, Horváth, Moutsogianni, Schatzl 1, Román 5 (5), Nick, Sziráki. Vezetőedző: Vágó Attila.

DVSC: Csapó Kyra – Arany, Kovács A. 9, Tóvizi 3, Hornyák D. 2, Vámos 4, Vantara-Kelemen 3. Csere: Torda (kapus), Vámosi 3, Sápi, Csernyánszki, Petrus, Karsten, Bordás. Vezetőedző: Köstner Vilmos.

Gól hétméteresből: 5/8, illetve 4/6.

Kiállítások: 4, illetve 8 perc.

A vendégek kezdték jobban a találkozót, hogy aztán a Kohász a 14. percben Ferenczy révén átvegye a vezetést. A lendület tovább tartott, többször is három góllal meglépett a csapat, sőt, a négyre is volt esély a hajrában, de ez nem jött össze. Az utolsó pillanatokra magára talált a DVSC, a DKKA ziccert hibázott, kapufát lőtt, így a szünetre egál lett az állás.

A második félidő első tíz percében hol egyik, hol másik csapat vezetett egy góllal, majd 15–15 után kettővel elment a Debrecen. A lányok azonban nem adták fel, emberelőnyben Mihály és Kazai gyorsan egalizált, ám a vezetést nem sikerült átvenni, köszönhető Csapó több bravúrjának. A DKKA korábbi kapusa mellett Hlogyik is nem egy parádés hárítással jelentkezett, a hazaiak nem hagyták magukat lerázni, az 58. percben Román büntetőjével ismét egyenlő volt az állás (23–23), de miután Wéninger nem tudta megfogni Vámosi hetesét, Vágó Attila időt kért, hogy megbeszéljék a nyerő taktikát az utolsó egy percre. Szalai betörése után a játékvezetők büntetőt ítéltek a Kohász javára, azonban Csapó számukra a legfontosabb pillanatban járt túl Román eszén. Volt még hátra huszonhat másodperc, a DVSC nyolccal a lefújás előtt elvesztette a labdát, azonban Ferenczy indítása pontatlan volt, így nagy csatában ezúttal vereséget szenvedett a küzdeni tudásból jelesre vizsgázó DKKA, a lányok legalább az egy pontra rászolgáltak volna.