Hajómodellek száguldoztak a nagyvenyimi tavon a hétvégén

Szombaton és vasárnap rendezték a nagyvenyimi halastavon a Pentele Kupa ob 3., egyben nemzetközi fordulóját.

A Pentele Modellező Sportegyesület szervezésében, FSR-V hajó kategóriában 15, 27, 3.5 és 7.5 köbcentiben versenyezett több ország világ- és Európa-bajnoka, magyar bajnokok és bajnoki helyezettek. A kétnapos küzdelem után szép hazai sikerek születtek.

Szúnyoginvázióra is gondolhatott, aki a hét végén elhaladt a nagyvenyimi halastó mellett, olyan hangos zümmögésre figyelhetett fel. A zaj forrása szerencsére nem a csípős rovaroktól származott, hanem az apró hajómodellektől. Szinte forma–1-es hangulatú versenyt rendezett a Pentele Modellező Egyesület a hét végén. Az első futam lefújása után Szabad Zoltánnal, az egyesület vezetőjével beszélgettünk.

– Három és fél éve alakultunk meg Pentele Modellező Sportegyesület néven. Célul tűztük ki, hogy az MHSZ megszűnése után valamilyen módon össze tudjuk tartani a környék modellezőit. Természetesen mellette rendezvények is szerepeltek a tervekben, legyen az autós, repülős vagy éppen hajómodell-verseny. Az első időkben tizennégy modellező képviselte a csapatot. Mára huszonnyolcas létszámról beszélhetünk, illetve sokan csatlakoznak még azok közül, akik hobbiszerűen űzik ezt a sportot.

Tavaly első nekifutásra sikerrel rendeztük az FSRV kategóriájú magyar bajnoki futamot, ami egyben nemzetközi versenyként is szerepelt. Négy kategóriában, 3,5, 7,5 15 és 27 köbcentiméterben mérhették össze tudásukat az indulók. Ezekről tudni kell, hogy robbanómotoros, távirányítású hajóversenyek. Metil­alkohol, olaj és kis nitro hozzáadásával készül az üzemanyag, amivel 90 kilométeres sebességet is elérnek a vízen – mondta el Szabad Zoltán, majd a versenyzőkről is szólt:

– Van ifjúsági és felnőtt kategória, továbbá hölgyversenyzők is rajthoz állnak. A korosztályok és kategóriák szerint rendkívül színes összetételű mezőny számára kétévente világbajnoki, évente pedig Európa-bajnoki versenyeken lehet helyezéseket, kupákat, érmeket szerezni. Mi az országos bajnoksághoz tartozunk, így aki az első három helyen fejezi be az éves versenyeket, az jogosult nemzetközi összecsapásokon a magyarországi válogatottat képviselni. A rendezvényünk tehát hivatalos Magyar Bajnoki Futam is egyben.

Továbbá nemzetközi is, hiszen Belorussziából, Romániából, Szlovéniából, Csehországból, Ausztriából, Horvátországból is érkeztek modellezők. A rendezvény fő támogatója intézményi szinten Nagyvenyim önkormányzata volt. A négy kategóriában, kategóriánként két futamra való induló jött össze, kivéve a tizenöt köbcentiseket, ahol csak egy versenyző indult. Gyakorlatilag ötvenöt hajót és harmincöt fő nevezését regisztrálták.

Többszörös világbajnok, Európa-bajnok, vagy európai bajnoki helyezett, illetve magyar bajnokok erősítik a rendezvény színvonalát. Az idén pedig készülnek a jövő évi, lengyelországi Európa-bajnokságra. A világbajnokságot az olaszországi Gonzaga rendezi majd.

Az egyesületi vezetőt, a klubjuk jelenlegi helyzetéről és a közeljövő terveiről is faggattuk:

– Jelenleg a nagyvenyimi halastavon tudjuk a versenyeinket lebonyolítani. Reméljük, hogy a jövő szempontjából vagy a szabadstrand, vagy az öböl is helyszín lehet, és be tudjuk vinni ezt a remek sportot a városnak. Nagy álmunk, hogy 2020-ban Dunaújvárosban rendezhessünk magyar bajnoki futamot, nemzetközi versenyt FSR-V robbanómotoros kategóriában, illetve Nagyvenyimre is tervezünk magyar bajnoki futamot. Ezenkívül az elektromos hajók versenyét is kibővítenénk, amit dunaújvárosi támogatással szintén itt, a nagyvenyimi tavon rendeznénk. Tehát jövőre két magyar bajnoki lenne elektromos hajóból és FSRV kategóriából is.

A beszélgetésünk végén már csak egy kérdés maradt hátra: merre is induljon el az, aki érdeklődik a szép sportág iránt…

– Természetesen minden érdeklődőt szívesen látunk sorainkban. Az alábbi telefonszámon: 70/4299590, de a világhálón megtalálható felületeken is bátran keressenek minket – tette hozzá Szabad Zoltán.

Így zártak vasárnap a résztvevők

A vasárnapi döntő futamok után eredmények:

3,5 ccm-ben 1: Berta András, 2. Scserbinyin Szergely, 3. Hőbe Szilveszter.

3,5 ccm stok kategóriában 1. Szabad Zoltán 2. Rácz Brigitta, 3. Csikós Ádám.

7,5 ccm-ben: 1. Rácz Balázs, 2. Németh István, 3. Pop Claudu. 15 ccm-ben 1. Beke Ákos,

2. Jozef Durda,

3. Kövér János.

15 ccm stok-ban:

1. Bezeczky Csaba,

2. Spiller László, 3. Kiss Barnabás.

27 ccm-ben 1. Szénási Noémi, 2. Kövér János, 3. Kapócs Tibor.

Az eseményen készített videót itt találja: