Hajduék az ötszázas döntőben óriási csata után negyedikek

Pénteken már több számban is érdekeltek voltak a magyar kajak-kenu versenyzők a lengyelországi Európa-bajnokság döntőiben. A Hajdu Jonatán, Fekete Ádám alkotta kettős C-2 500 méteren sokáig vezetett a fináléban, aztán az óriási csatát hozó befutó után végül negyedikek lettek. A páros szintén tegnap 1000 méteren is kvalifikálta magát a döntőbe, csakúgy, mint a másik DKSE-induló, Kiss Balázs C-1-ben.

Pénteken reggel az elődöntőkkel folytatódott a kontinenstorna, ahol elsőként a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület versenyzői közül Kiss Balázsért szurkolhattunk C-1 1000 méteren.

Akinek a rajtja remekül sikerült, az élre állt, amit 250 méter után 500-nál is tudott tartani. A féltávot követően a lengyel Kaminski és az ukrán Vandiuk is megelőzte, s a finisre a litván Korobov is nagyon feljött rá, azonban jobb berúgással megőrizte a harmadik helyét, amivel a szombati döntőbe jutott.

Hajdu Jonatán és Fekete Ádám C-2 1000 méteren szállt harcba a fináléért a középfutamban. A fiúk a rajt után a táv feléig a második helyen eveztek az olasz Cracuin testvérek mögött, majd ötszáz méter elteltével robbantottak, az élre álltak és így is haladtak át a célvonalon, amivel készülhetnek a vasárnapi döntőre.

Kora délután ismét Kiss Balázs következett kenu egyesben, ezúttal ötszáz méteren. Balázs a féltávnál a francia és az orosz hajó mögött harmadikként haladt át a bójasoron. A befutóra aztán óriásit csatázott a rá feljövő és őt aztán meg is előző Vandiukkal, aki nem sokkal több, mint egy tizeddel ért be előtte, ezzel Kiss lemaradt a döntőről ebben a számban.

Aztán délután várt még ránk egy finálé C-2 1000 méteren, ahova Hajdu Jonatánék egyből kvalifikálták magukat az előfutamból. Az első rajt nem volt jó, mert az egyik hajó kiugrott. Az ismétlésnél már rendben eljött mindenki, a fiúk a mezőny elejében lapá­toltak, sőt, féltávnál az addig vezető spanyol egységet kilenc századdal meg is előzték, majd egészen négyszáz méterig vezették a versenyt. Ekkor az oroszok, valamint az olimpiai és világbajnok tagokkal felálló németek magasabb fordulatra kapcsoltak, és befogták Hajduékat, akik viszont nem akartak lemaradni és elképesztő csata alakult ki az utolsó métereken. A célba aztán az oroszok értek be az élen a németek mögött, Hajduékat először a számítógép harmadiknak rangsorolta, de aztán a hivatalos eredményközlésnél kiderült, még az ukránok is eléjük férkőztek, két és fél tized másodperccel. De, hogy milyen szoros volt a futam, az első hat hajó 1,1 másodpercen belül volt egymástól.

A futam után így nyilatkozott Hajdu Jonatán az M4 Sportnak: – Szerintem kiadtuk magunkból a maximumot, az elejétől a végéig mentünk, ahogyan tudtunk. Ilyen szempontból teljesen elégedett vagyok, mert úgy érzem, nem maradt bennem több.

Fekete Ádám szerint négyszáz méterig nagyon jól mentek, sajnálja, hogy a hajrában nem tudták visszaverni a többiek támadását: – Nyerni szerettünk volna, nagyon együtt volt az első négy. Az előző hetekben négy versenyen vettünk részt, én már kicsit fáradt vagyok. Sajnos így alakult, tizedeken múlik csak a dobogó.