Hajduék a világbajnoki dobogó második fokára léphettek fel

Pénteken az első döntőkkel „élesbe fordult” az olim­piai kvalifikációs világbajnokság, C-2 500 méteren a Dunaferr SE versenyzője, Hajdu Jonatán Fekete Ádámmal végül ezüstérmet szerzett.

Nem titkoltan az első helyért hajtottak, de mindent kiadtak magukból, az ezer méter felé történő építkezés útján ez is kiváló eredmény. A másik Dunaferr-induló, Kiss Balázs és Mike Róbert számára pedig az esti középfutam ért fel egy fináléval, hiszen csak a döntőben lehet megszerezni az olimpiai kvótát. A kényszerű tagcserén átesett egység a mezőny végéről óriásit hajrázott, végül az ötödik helyen ért be a célba, ami a B döntőre lett csak elég. Az előző napokhoz képest alaposan megnőtt a Maty-éri szurkolótábor péntekre, ami nem csoda, hiszen ekkor már világbajnoki döntők sora is programon volt. Így a versenyzőket a sehol máshol nem tapasztalható, elképesztő hangulat várta. A magyar versenyzők mellett a külföldiek sem győzik kiemelni, illetve megköszönni ezt a szurkolást.

Számunkra különösen kedves volt ez a nap, hiszen a Dunaferr SE képviseletében Hajdu Jonatán térdelt hajóba az újpesti Fekete Ádámmal C-2 500 méteren, nem titkoltan érem­esélyekkel. A fiúk jól kapták el a rajtot, de mellettük a kínaiak már az első méterektől úgy elindultak, mint akiket „kutyákkal kergetnek”. Fél távnál fél hajóval a mieink előtt haladtak, Hajduék a második helyért csatáztak a spanyolokkal, akik ekkor minimálisan meg is előzték őket. A hajrára ritmust váltottak a fiúk, amivel a spanyolokat megelőzték, amikor úgy tűnt, a kínaiakat is, akkor ők szintén feljebb kapcsoltak, és a végére sem fáradtak el, így egy másodperccel megnyerték a futamot Hajduék előtt.

– Nyilván az első hely volt a cél, azért is jöttünk, de mindent kiadtunk magunkból, ez ennyire volt elég, egy nagyon szép második helyre. Láttuk a kínaiakat az előfutamban, ugyanazt megcsinálták most is. Elmentek az elején, próbáltunk kapaszkodni utánuk, de nagyobb előnyre tettek szert, amit engedni akartunk. Kétszázötven méterrel a cél előtt indítottunk egy kisebbet, kétszáznál pedig nagyobbat, akkor úgy tűnt, sikerül befogni őket, de jobban bírták a hajrát, mint amire számítottunk. Most nagy lépést tettünk afelé, hogy ezer méteren is jók lehessünk, ez az ezüstérem nagy lökést adhat a folytatásra – nyilatkozta Hajdu Jonatán, aki még érdekelt lesz C-1 200 méteren is.

Fekete Ádám nemes egyszerűséggel fogalmazta meg: a kínaiak mentek egy „kamikaze pályát”, lesz, ami lesz alapon megpróbálták, bejött. Lehet, tízből kilencszer nem jön be és a magyarok nyernek, de most ez nekik sikerült. A párosnak korábbról 200 méterről már van világbajnoki érme, most pedig fél kilométerről is. Ha a sort folytatjuk, akkor a következő az ezerméteres olimpiai táv lesz, ami a fő céljuk.

– Az ezerre készültünk egész évben, csak az utolsó három héten került fókuszba az ötszáz. Nem tagadjuk, nekünk a célunk Tokió, ebben a sportágban nem is lehet más, mint az olimpia. Ott viszont csak az ezer méter szerepel, nem az ötszáz. Jövőre mindent megteszünk, ha megvan a kvóta az országnak, hogy mi indulhassunk a japán fővárosban – tette hozzá Fekete.

Ehhez viszont elsőként arra volt szükség, hogy utánuk a Dunaferr SE másik képviselője, Kiss Balázs, aki megszokott párja, Dóri Bence betegsége miatt az előfutamban Mike Róberttel volt kénytelen összetérdelni életében először, bejusson a fináléba. Ami így tőlük csodaszámba ment volna, hogy első három pozíció valamelyikén végezzenek. A fiúk a rajt után a mezőny végére kerültek, elöl elképesztően kezdtek az olimpiai ezüstérmes brazilok, illetve a kubaiak is. Balá­zsék még féltávnál is a nyolcadik helyen voltak, kétszázötvennél a cél előtt már megelőzték a portugálokat. A hajrára összeszedték minden erőtartalékukat és a második legjobb részidőt produkálva hatalmas finissel bejöttek a lett és a kazah hajó elé az ötödik helyre. A döntő és a kvótaszerzés így most nem jött össze, de az ismert körülmények miatt büszkék lehetnek magukra, hiszen mindent megtettek érte. Szombaton a B döntőben még jelenése lesz a duónak.