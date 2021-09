Hajdu Jonatánék kettőse az új olimpiai távon lett vb-második

A magyar válogatott fölényesen nyerte az éremtáblázatot a vasárnap zárult kajak-kenu-világbajnokságon. Az egyik medált C-2 500 méteren a DKSE versenyzője, Hajdu Jonatán és az újpesti Fekete Ádám kettőse szerezte meg, miután az újra ötkarikás programba került számban kiváló teljesítménnyel, óriási csata után ezüstérmet szereztek.

A körülmények a vb zárónapjára lettek a legrosszabbak, pedig előtte is panaszkodtak már versenyzőink a hideg levegőre és vízre. S bár az elmúlt napokkal ellentétben sütött a nap, változó irányú és erősségű volt a szél, valamint 12-13 fokos a levegő, azaz az addigi leghidegebb. Nem csoda, hogy nem egy kajak-kenus homlok- és fülvédőt, vagy rendes sapkát húzott a futamokra.

Ami a Dunaújvárosi KSE versenyzőit illeti, elsőként szombaton délelőtt volt érdekelt a C-2 1000 méter döntőjében Slihoczki Ádám és a szegedi Kocsis Ádám kettőse. A fiatalok számára az U23-as világbajnokság volt az idei fő verseny, azonban a magyar bajnokság nem várt, bravúros megnyerésével ide is kvalifikáltak magukat. S ha már itt voltak, a fináléba verekedték magukat, ahol a tapasztalatszerzés mellett a minél jobb hely elérése volt a céljuk. Többek között olyan ellenfelekkel szemben, mint a tokiói olimpián győztes kubai egység. A rajtot követően a fiúk a mezőny második felében haladtak, féltávnál feljöttek a hatodik helyre. A hajrában azonban már nem tudtak javítani, sőt, a szlovák egység is megelőzte őket, így végül a hetedik helyen zártak.

Szintén szombaton a középdöntőben volt érdekelt C-1 500 méteren Kiss Balázs, a futamból az első három hely ért finálét. A DKSE sportolója a rajtot nem a legjobban kapta el, féltávnál holtversenyben az ötödik-hatodik helyen lapátolt. A második kétszázötven méteren aztán nagy hajrát nyitott, leelőzte a féltávnál még vezető kanadait, a vele szoros küzdelemben álló oroszt, azonban a harmadikként befutó ukránt már nem tudta befogni, aki fél másodperccel előtte ért be a célba, ezzel számára véget ért a világbajnokság.

Előzetesen Molnár Gergely, a fiúkkal Dániában tartózkodó vezetőedző Hajdu Jonatán és az újpesti Fekete Ádám párosától várta a legjobb eredményt. Mint mondta, esetükben ez a dobogót jelenti, de nem akart elkiabálni semmit és terhet sem rakni a versenyzőkre.

Nos, a kettős a pénteki előfutamból egyenes ágon másodikként, összesítésben pedig a harmadik legjobb idővel jutott be a vasárnap délelőtti fináléba. Azaz okkal lehetett bizakodni a jó szereplésben.

Amit a rajt csak megalapozott, hiszen remekül kapták el a dudaszót a fiúk a párizsi olimpiára visszakerült távon. Féltávnál csupán tíz századdal voltak holtversenyben az olaszokkal lemaradva az élen álló oroszoktól, és utánuk is nagyon sűrű volt a mezőny. Aztán a folytatásban mindketten lehajrázták az oroszokat, és maguk mögött tartották a többieket is, így e két hajó csatázott az aranyéremért. Hajduék emelték a csapást, mindent megtettek a győzelem érdekében, folyamatosan jöttek fel az olaszokra, de Craciun és Santini három tizedet megőrzött előnyéből, így a magyar hajó ezüstérmes lett. Csakúgy, mint a 2019-es szegedi vb-n, csak akkor ez még nem volt ötkarikás szám.

– Elégedett vagyok az eredménnyel, nem javítottunk és nem is rontottunk. Azt hittük, rövidebb lesz a pálya ebben a hátszélben, szoktunk ennél jobbakat is menni, jó lett volna, ha gyorsabban sikerül jönni, mint otthon, de nagyon örülünk ennek az eredménynek is – mondta Hajdu Jonatán az M4 Sportnak.

Fekete Ádám kiemelte, szeretnének a realitás talaján maradni, két erős egység nem volt itt, azonban mindenki más igen, akik az elmúlt években ötszázon jól mentek. Arra a kérdésre, mi kell ahhoz, hogy az új olimpiai ciklusban ebből egy jó párizsi eredmény jöjjön ki, Fekete így válaszolt:

– Iszonyatosan sok és alázatos munka. Abban vagyunk egy kicsit lemaradva, hogy talán nem tudtuk felmérni ezt a pályát úgy, mint az olaszok. Azt hittem, ez a csapásszám, amit mentünk és ráadásul nagyon jó volt, elég lesz. Lehetett volna hamarabb váltanunk, és akkor utolérjük őket. Jöttünk fel rájuk, láttam, az olasz sztrók csak csapkod, mi összeszedetten finiseltünk, nagyon kevésem múlott. Sosem gondoltam volna, hogy ezt fogom mondani, kellett volna még ötven méter.

A Tokióban aranyérmet szerzett női kajak négyessel volt érdekelt a dunaújvárosi születésű és nevelésű Kárász Anna. A Szeged versenyzője Kozák Danuta, Csipes Tamara és Gazsó Alida társaságában ezüstérmes lett.

A Hüttner Csaba vezette magyar válogatott összességében hat aranyat, nyolc ezüstöt és négy bronzot szerzett, ezzel az éremtáblázat élén végzett. Ami az olimpiai számokat illeti, ott egy arany-, négy ezüst- és egy bronzérem a mérleg.