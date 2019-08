Hajdu Jonatánék a futamukat megnyerve egyből döntősök

Kiválóan kezdődött a Dunaferr SE szempontjából szerdán a szegedi olimpiai kvalifikációs világbajnokság, ugyanis Hajdu Jonatán Fekete Ádámmal C-2 500 méteren magabiztosan megnyerte előfutamát, így egyből a pénteki döntőbe jutottak. Hajdu kora este a kétszáz egyes előfutamaiból is továbblépett.

Amíg az ország nyugati határánál tegnap húsz fokot mértek, Dunaújvárosban pedig kellemes, huszonhét körülit frissítő széllel, addig a Maty-éri pálya versenyzőit óriási kánikula várta, ott már délelőtt harmincöt fok volt, ami még tovább is emelkedett. Így a résztvevőknek az ellenfelek mellett a nagy meleggel is meg kellett birkózniuk.

S ha már létszám, a 101 ország 1098 versenyzőjét felvonultató esemény kedd este tartott ünnepélyes megnyitóján Szabó Tünde sportért felelős államtitkár elmondta, hogy talán sokan emlékeznek arra, milyen izgalommal készült az ország, a város és a magyar szövetség két évtizede arra, hogy az egyik legsikeresebb magyar sportág világbajnokságát méltó körülmények között, a lehető legjobban sikerüljön megszervezni.

– Alighanem végképp meg­győzte a sportág képviselőit, vezetőit: Szegeden minden feltétel garantált egy igazán sikeres csúcsesemény lebonyolításához. Ennek jegyében tér vissza időről időre a világbajnokság ide, hogy a legrangosabbnak számító, olimpiai kvalifikációs verseny házigazdái legyünk. Magyarországon több mindent említhetünk, ami nem változik, ami világszínvonalú volt és marad: ezek közül természetesen a honi szurkolók sport iránti feltétlen szeretete a legfontosabb.

Szabó Tünde szerint szintén állandónak mondható a magyar szervezők elkötelezettsége, hogy mindig, mindenben a lehető legmagasabb színvonalat kívánják nyújtani. És ebben a kormányzat is partnerük, hiszen úgy gondoljuk: a sikeresen megrendezett eseményekből számtalan területen profitálhat Magyarország, a rendező város és a magyar sport” – hangsúlyozta.

A Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség elnöke, Jose Perurena így fogalmazott: – Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy visszatérhettünk Magyarországra, és ismét itt lehetünk Szegeden a 2019-es esztendő legfontosabb gyorsasági versenyén. Szeged tökéletes helyszíne ennek a fontos eseménynek. Sokan a gyorsasági szakág bölcsőjének tartják ezt a csodálatos pályát, és semmi kétségem afelől, hogy a magyar szurkolók ezúttal is megmutatják, hogy miért van ez így.

Hüttner Csaba szövetségi kapitány arról beszélt, mindenki tudja a dolgát, mindenki maximálisan felkészült. – Én mindenkinek azt kívánom, hogy hozza ki magából a legjobbat, szolgáljuk ki a közönséget, és akkor a verseny végeztével mindenki boldogan távozhat majd.

Nos, a maga részéről ezt már szerdán elkezdte a Dunaferr SE versenyzője, Hajdu Jonatán, aki az újpesti Fekete Ádámmal C-2 500 méteren volt érdekelt az erősebbik előfutamban. Azonban ez nem zavarta meg a fiúkat abban, hogy a rajtból eljőve rögvest az élre álljanak, majd szépen tartva a ritmust ezt egészen a célig meg is tartottak, és magabiztosan győztek. Később kiderült, az ő idejük volt a legjobb, a másik futamot nyerő kínaiakra fél másodpercet vertek.

– Nem szoktunk ilyent csinálni egy verseny hetében, de előtte mentünk erős pályákat, hogy fel legyünk készülve egyebek között erre a hőségre is. Már tegnap is két kemény edzést csináltunk, szóval annyira nem esett rosszul, mint máskor szokott. Nyilván a meleggel meg kell birkózni, a végén érezhető volt, de jól végig tudtunk jönni. Nagyon bízunk benne, hogy meg lehet a dobogó a döntőben – mondta Hajdu Jonatán.

Kiss Balázs­é­kért szoríthatunk majd C-2 1000 méteren

Fekete Ádám hozzátette, pontosan direkt iktattak be az edzők az edzéseket, mert várható volt a harminchat fokos meleg. – Szerencsére bejött egy kis szembeszél, így legalább kaptunk levegőt, jól tudtunk dolgozni akkor is, amikor fáradtunk. Nem csináltuk meg azt az indítást a végén, amit majd a döntőben fogunk, mert érzékeltük, hogy vezetünk, szóval az még bennünk maradt a fináléra – tette hozzá.

Kora este aztán Hajdu még egyszer lapátot fogott a C-1 200 méter előfutamában, ezen a távon semmilyen célt nem tűzött ki maga előtt, ugyanis az ezer méter miatt ezt a távot elengedte. Próbált „emlékezetből” menni, ami sikerült is, ugyanis negyedik helyével biztosan lépett tovább az elődöntőbe, időeredménye összesítésben tizenharmadik lett.

Csütörtökön délelőtt pedig Kiss Balázsért szoríthatunk nagyon, aki 9 órakor Dóri Bencével térdel hajóba C-2 1000 méteren, hogy az előfutamból továbbjutva harcba legyenek az olimpiai kvóta megszerzéséért.