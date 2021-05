Hajdu Jonatán két páros távon állhatott dobogóra a világkupán

Hajdu Jonatán révén egy ezüst- és egy bronzéremmel zárta szereplését a Dunaújvárosi KSE kenus küldöttsége a vasárnap befejeződött szegedi világkupán, amelyen hatvan ország több mint kilencszáz versenyzője állt rajtoz.

Szeged – A DKSE három kenusa, Hajdu Jonatán, Kiss Balázs és Slihoczki Ádám öt számban indult a pénteken kezdődött világkupán, ami a szezon első nemzetközi megmérettetése volt, a legnagyobb nevek is rajhoz álltak.

Arról már beszámoltunk, a nyitó napon C-1 1000 méteren Slihoczki első felnőtt versenyén középfutamában hetedik lett. Számára nagy élmény volt, hogy a világ élmezőnyével mérhette fel magát. C-2 500 méteren Hajdu Jonatán és az újpesti Fekete Ádám előfutamát megnyerve egyből a szombati döntőbe jutott. Itt a spanyol egység kezdett a legjobban, a magyar páros haladt a második helyen, ez volt a sorrend féltávnál is. Garcia és Martinez ezt követően fokozta a tempót, majd’ háromnegyed hajóval elléptek, s közben az ukránok is nagyon feljöttek Hajduékra. A finist azonban nagyon megnyomták Jonatánék, óriási hajrát nyitva lerázták őket, és a spanyolokra is felzárkóztak, akik végül minimális előnnyel, három tizeddel nyerték meg a futamot.

– Az eredménnyel elégedett lehetek, az ezüstéremnek örülünk, hiszen mégiscsak egy világkupán sikerült dobogóra állni úgy, hogy nem vagyunk csúcsformában, és akadt technikai gondunk. Ugyanis Ádám három kilót hízott tavaly óta, ami nem ­rossz, én viszont csak egyet, így kicsit más lett az egyensúlyunk a hajóban, amit egyszerűen még nem sikerült megoldani úgy, hogy ne billegjünk – mondta Hajdu.

Fekete Ádám szerint a spanyolok mentek egy kamikaze-futamot, ami bejött nekik, részükről ez az eredmény is nagy fejlődés. Idén ez volt harmadik ötszázas pályájuk, mert az ezerre készültek teljes mértékben. – Amennyibe ilyen hibákkal is sikerült a második helyet megszereznünk, nem lehetünk elégedetlenek, így van még pár másodperc bennünk. Szerintem, ha csak erre a távra hegyeztük volna ki magunkat, akkor a spanyolokat is megelőzzük – tette hozzá.

A fiúk C-2 1000 méteren pénteken előfutamukban másodikok lettek, az első hely ért egyből finálét, így szombaton a nagyon erős középfutamba kerültek. Ahol végül a brazil, olasz és ukrán egység mögött pár tizeddel lemaradva csak a negyedik helyen értek be, így éppen lecsúszva a fináléról csak a vasárnapi B döntőbe kerültek. Ebben végül szintén negyedikként zártak. A másik magyar egység, Adolf Balázs és Fejes Dániel – akik csütörtökön a pótkvalifikációs döntőn két olimpiai kvótát szereztek ezen a távon – bejutottak a fináléba. Ám ezúttal nem tudtak harcban lenni az élmezőnnyel, hiszen öt nap alatt ötödször evezték le a távot. Teljesítményük a nyolcadik helyre volt elég.

C-1 500 méteren Kiss Balá­zsért szoríthattunk, ő szombaton mutatkozott be, s előfutamában a kubai és a belorusz versenyző mögött harmadikként jutott tovább a vasárnapi középdöntőbe. Futamában óriási csatában a litván, ukrán és orosz fiú mögött hajszálnyi különbséggel negyedik lett, így a B döntőbe jutott csak. Itt aztán kihozta magából a maximumot, s honfitársát, Szőke Attilát megelőzve győzni tudott.

Vasárnap aztán a kenu vegyes párosok sprintversenyén volt még érdekelt Hajdu Jonatán, amiről azt mondta a futam előtt lapunknak, hogy elsősorban a Fekete Ádámmal evezett párosokra koncentrált. Ennek ellenére Molnár Csengével mindenképpen dobogóra szeretnének állni. Ez sikerült is, a távot az orosz hajó nyerte, másodikként pont Fekete Ádám és Horányi Dóra futott be, Hajduék pedig bronz­érmet szereztek három századdal lemaradva mögöttük.

A szegedi világkupán összesen 26 versenyszámban osztottak érmeket, a 60 ország több mint 900 versenyzője között 45-en képviselték a magyar színeket. A viadal a járványügyi intézkedések miatt nézők nélkül zajlott a Maty-éren. A magyar csapat összesen öt arany-, kilenc ezüst- és négy bronzérmet szerzett, amellyel az éremtáblázat második helyén zárta a szegedi világkupát.