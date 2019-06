Hajdu Jonatán készülés nélkül éppen lemaradt a döntőről

Kilencedik helyen végzett az Európa Játékokon a kenu kettesek ezerméteres távjának szerdai döntőjében az első felnőtt világversenyén szereplő Dunaferr SE sportoló, Kiss Balázs újpesti párjával, Dóri Bencével. A tegnap bemutatkozó Hajdu Jonatán pedig nagyot küzdve, éppen csak lemaradt a fináléról kétszáz méteren.

Remek középdöntős pályát menve készülhetett a tegnapi fináléra Kissék kettőse, akik a kilences pályán kaptak helyet a futamban, amelynek rajtját meg kellett ismételni. Ezt követően a fiúk a mezőny hátsó felében lapá­toltak, s ugyan mindent beleadtak, de a befutóig nem sikerült előrelépniük, így kilencedik helyen zártak. Az aranyérmet a román duó szerezte meg, az ukrán, illetve az orosz egység előtt.

– Jó dolog volt ilyen nagy nevek között versenyezni, örülök neki, hogy itt lehettünk, ez abszolút pozitívum. Azért szerettünk volna kicsit előrébb végezni, de azt hiszem a középfutamban megmutattuk, hogy képesek lehetünk bármire. Sajnos az elemekkel a fináléban most nem tudtunk úgy megbirkózni, mint a többiek. Ennek ellenére szerintem, ami bennünk volt, azt kihoztuk – nyilatkozta Kiss Balázs a szövetség közösségi oldalának.

Dóri Bence azt mondta, a jelenlegi állapotukban megfelelően rajtoltak, amennyire azt be tudták gyakorolni: – Áprilisban térdeltünk össze, s ahhoz, hogy egy ezres pályát a nulladik métertől az utolsóig össze tudjunk rakni, rengeteget kell gyakorolni. Most ennyi fért bele. Egy héten belül, a hazai válogatókkal együtt ez volt a hatodik ezer méterünk, amit „csutkán” kellett teljesíteni, ennek tükrében ez nem volt olyan rossz pálya. Most felmértük szépen a nemzetközi mezőnyt, az elkövetkező hetekben pedig azon kell dolgozni, hogy élesítsük magunkat – fogalmazott.

Szerinte az augusztus végi, szegedi olimpiai kvalifikációs világbajnokságig, amelyen a válogatók megnyerésével szintén ők indulhatnak, fel tudnak zárkózni. – Alakulhatunk olyan egységgé addig, akikkel számolni kell, amit nem tartok elérhetetlennek. Egyrészt az önbizalmunkon kell dolgozni, másrészt minden körülmény között, akármilyen szélben gyakorolni kell a pályákat, tapasztalatokat gyűjteni – tette hozzá Dóri.

Kiss Balázs úgy fogalmazott, amennyiben rajtuk múlik, meg fogják csinálni, hogy ötkarikás kvalifikációt érő helyezést érjenek el Szegeden.

Szerdán a válogatott másik Dunaferr SE képviselője, Hajdu Jonatán C-1 200 méteren kezdte el a szereplését. Ő korábban egyeduralkodó volt Magyarországon ezen a távon, ám mivel az előző olimpia után, amelyen részt vett, levették a műsorról a sprintet, elkezdett átállni az ezerméteres, ötkarikás számokra. Ugyan a fantasztikus gyorsasága továbbra is adott, de kérdés volt, mire lesz képes az erős mezőnyben. Jonatán, miután megtudta, hogy utazhat a játékokra, mindössze egy kétszázas edzéssel a háta mögött érkezett meg.

Ennek tükrében az előfutamából az ötödik helyen jutott tovább a középdöntőbe. Ahol még jobb időt ért el, mint reggel, ám szoros csatában ez csak a negyedik helyre volt elég, így éppen lemaradt a fináléról.