Hajdu és Slihoczki szállította az aranyakat, Máthé Eb-ezüstérmes

Magyar bajnoki címek és dobogós helyek mellett a maraton Európa-bajnokságon is egy újabb érmet szereztek a Dunaferr SE kajak-kenu versenyzői.

Az országos bajnokság pénteki napján, mint megírtuk, harmadik hellyel nyitott a dunaújvárosi küldöttség, C-2 1000 méteren Hajdu Jonatán és Fekete Ádám révén. Emellett a kenu négyesek futamában negyedik lett a Slihoczki Ádám, Bucsi Bence, Pető Ákos, Kovács Máté alkotta egység.

Ötödik lett a Dunaferr a klubok között az ob-n

Az ob második napján az elemek nem kímélték a versenyzőket, azaz itt sem maradt el a felhőszakadás az 500 méteres döntők során. C-1-ben Hajdu Jonatán bronzérmet szerzett a fél kilométeres távon, a hölgyek mezőnyében Kulcsár Dorina a hatodik helyen futott be. A kenu kettesek között aztán megszületett az első Dunaferr-arany­érem, Hajdu Jonatán és Slihoczki Ádám révén, a Bucsi, Kovács másik Dunaferr-egység a negyedik helyen zárt. A négyes hajók versenyében pedig a dobogó második fokára állhatott fel a Kovács, Slihoczki, Bucsi és Hajdu alkotta kvartett.

Vasárnap a 200 és az 5000 méteres versenyekkel zárult az ob, ahol szintén további éremszerzésekben lehetett bízni.

Nos, sprinttávon egyesben a férfiaknál kenuban Hajdu Jonatán győzött, megelőzve Korisánszky Dávidot és Fekete Ádámot. Azaz tovább is igaz, hiába állt át Jonatán a kétszáz méterről az ezerre, miután előbbi számot levették az olimpiáról, továbbra is ő a leggyorsabb Magyarországon. A nők „vágtájában” Kulcsár Dorina ötödikként végzett. A párosok kétszáz méterén is Dunaferr-egység nyakába került az arany­érem, Hajdu ismét Slihoczkival összetérdelve szerzett bajnoki címet. A Bucsi, Kovács duó nyolcadik helyezett lett. A négyesek versenyében minimálisan maradt le a dobogóról a Hajdu, Pető, Kovács, Slihoczki alkotta hajó.

Ötezer méteren is volt kikért szurkolni C-1-ben, az embert próbáló távot Viola Viktor magabiztosan nyerte, viszont mögötte Slihoczki Ádám és Bucsi Bence ért be a célba, ami Kovács Máténak nem sikerült. A női mezőnyben pedig Kulcsár Dorina bronzérmet lapátolt össze. Ezzel a klubok közötti rangsorban a Dunaferr SE az ötödik helyen végzett három arany-, két ezüst- és négy bronz­éremmel.

S jutott még egy nemzetközi siker is a dunaújvárosi egyesületnek vasárnap. A korosztályos és felnőtt, franciaországi maraton Európa-bajnokságon ugyanis Máthé Krisztián 30 kilométeren nagy csatában ezüstérmes lett Boros Adriánnal kajak kettesben, mindössze másfél másodpercre lemaradva a győztes francia egységtől. A Dunaferr másik képviselője, Katona Lili még pénteken szerzett K-1-ben Európa-bajnoki címet. A magyar válogatott toronymagasan végzett az éremtáblázat élén kilenc arany-, hat ezüst- és nyolc bronzéremmel.