Hajdu első tesztversenye előtt, tudja mivel tartsa tűzben magát

Kedden folytatódnak a Magyar Kajak-Kenu Szövetség edzésversenyei, amelyek azt a célt szolgálják, hogy a szövetségi kapitány megtalálhassa azon egységeket, amelyek jó eséllyel szerezhetik meg a pótkvalifikációs versenyen Magyarország számára a még hiányzó olimpiai helyeket. Ma a kenu egyesek között debütál a Dunaferr SE versenyzője, Hajdu Jonatán, s szintén indul a párosban már bemutatkozó Kiss Balázs is.

Hajdu Jonatán még kétszáz méteren jutott ki a riói olimpiára, ami után viszont levették ezt számot az ötkarikás műsorról, így hazánk első számú sprintere kénytelen volt váltani, és „elindulni” az 1000 egyes és páros felé, hiszen nem mondott le róla, hogy további olimpiákon szerepelhessen. Persze az átállás nem volt egyszerű és sok munkával járt, hiszen több év munka kimaradt számára, mivel csak a 200-ra fókuszált.

A tavalyi szegedi világbajnokságon, ahol a kvóták nagyrészét kiosztották, kenu egyesben Kiss Tamás, párosban a dunaferres Kiss Balázs és Dóri Bence – aki az előfutam reggelén esett ki betegség miatt – indulhatott ezeken a távokon, miután megnyerték a hazai válogatókat. A szegedi versenyen aztán egyikük sem tudott kvalifikációt szerezni, így a vírushelyzet miatt átírt naptár alapján, jövőre Szegeden lehet megszerezni ezeket, nyilván oda ismét a válogatókon keresztül vezet az út.

Hüttner Csaba szövetségi kapitány döntése alapján, mivel augusztus végéig semmilyen tétversenyt nem rendeznek, ezért hónapokon át tesztelni fogják a legígéretesebb egységeket férfi K-2 1000, C-2 1000, K-4 500, női C-2 500 méteren, valamint az egyeseket női C-1 200, és férfi C-1 1000 méteren, szeretnének minél többet megszerezni a hiányzó öt (egy női kenus, három férfi kenus, egy férfi kajakos) kvótából.

Nyilván, még mindenki bőven munkában van, hiszen egy évvel minden elhalasztódott, de azért aki ezeken a futamokon rendre kiemelkedően teljesít, az előrekerülhet a kapitány noteszében.

A kenu párosok első edzésversenyén négy Dunaferr SE induló volt, amelyről hiányzott Hajdu Jonatán, ugyanis párja, akivel összetérdelt, mégis visszatért korábbi társához. Az idő rövidsége miatt edzője, Vajda Attila nem látta értelmét, hogy új emberrel, minimális gyakorlással elinduljon. Így számára ma következik a bemutatkozás, ebből az alkalomból kerestük meg Jonatánt.

– Köszönöm szépen, jól vagyok, s azt kell mondjam, szerencsére a vírus nem akadályozott az edzésekben, mondhatjuk, ugyanúgy tudtunk készülni Dunaújvárosban a szabályok betartásával, mint előtte. Nyilván, kicsit kitoltuk az alapozó időszakot, az elmúlt pár hétben már gyorsítottunk, mert azért készültünk a mai versenyre. Még sok tervünk van Vajda Attilával, hogy mit szeretnénk elérni, de ahhoz sokat kell dolgozni. A jól bevált edzéstervek mellett trénerem kísérletezget is, hogy mi lenne a legjobb számomra, eddig nem nyúltunk mellé, nagyon jó úton haladunk, remekül fejlődök – válaszolta megkeresésünkre.

Arra a kérdésre, mi a prioritás számára, az egyes, vagy a páros, így felelt: – Most szólóban gondolkodunk, de korábbi társammal, Fekete Ádámmal a párost is kipróbáljuk, és vele készülök rajthoz állni a következő kettes megmérettetésen, de ez még nem biztos. Egyébként Ádámot hátráltatta a vírus, pár hetet ki kellett hagynia, ezért nem tudom, milyen formában lesz. Az pedig nyilván a későbbi teljesítménytől függ, melyik számot helyezem előtérbe, van még három hónap a szezonból, hogy ez kiderüljön.

Hajdu Jonatán arról is beszélt, még nincsenek lefektetve a válogatási elvek. Valószínűleg, ha ebben a sorozatban kiemelkedő produkcióval rukkol elő valaki, akkor jó esélyel indulhat a pótkvalifikációs versenyen. Amennyiben szoros csaták lesznek, más-más győztesekkel, akkor szerinte később, akár jövő tavasszal.

Az kérdés, ki mennyire hegyezi ki magát, már rögtön a keddi első tesztelésre. Amellett, hogy nyilván a versenyszellem mindenkiben dolgozik, tehát győzni szeretne, nem biztos, hogy most kell mindent kiadni. Majd a harmadik ilyen verseny már más képet mutat, na meg a magyar bajnokság.

– Valamilyen szinten biztosan mindenki gyorsított, akik rajthoz állnak, nem mondhatják, hogy nem készültek, mert akkor nem lenne ott a helyük. A mai felmérő azért biztosan ad egy képet, ki hol tart, s az elsőség az önbizalomnak is jót tehet a későbbiekre. Természetesen ez esetemben is így lenne, majd meglátjuk, jelenlegi formám mire lesz elegendő, a riválisok most mutatják meg először lapjaikat, persze nem mindet – tette hozzá.

Idén a tervek szerint egy világesemény lesz, szeptemberben Szegeden a nem olimpiai számok világbajnoksága. Tavaly a Maty-éri teljes vb-n nulla készüléssel kétszáz méteren élete legjobbját érte el „emlékezetből”, ötödik lett. Amennyiben megrendezik ezt az eseményt, arra is nagyjából hasonlóan fog készülni, mint tavaly. Talán egy-két kétszázas pályát evez előtte, de még az sem biztos, nagyon távoli még a szeptember. Hát még a jövő nyár, amikor az olimpia lesz, de a motivációt szerinte most nem a távoli versenyekben kell keresni, hanem abban, hogy napról napra legyen meg a tűz az edzéseken. – És ha folyamatosan tudsz fejlődni, az a következő napra is erőt tud nyújtani. Engem nem gátol lelkileg, hogy kevesebb versenyünk lesz 2020-ban, tudom, mi a végső célom. Szeretnék ott lenni Tokióban is, az, hogy egyesben, vagy párosban, az tulajdonképpen mindegy. Persze ehhez előtte meg kell szerezni a hőn áhított kvótákat.