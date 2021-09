Győzelmével négy helyet lépett előre a tabellán a baracsi gárda

Fordulóról fordulóra érhetik meglepetések a Fejér megyei labdarúgó-bajnokság II. osztályában szereplő csapatok szurkolóit. A hétvégén az Előszállásnak és a Nagykarácsonynak is megszakadt a jó sorozata. Utóbbiak megúszták egy döntetlennel, de ezzel lépéshátrányba kerültek az éllovassal szemben.

A körzetünkhöz tartozó csapatok közül az ötödik forduló után az Adony is feliratkozhatott az első győzelmüket ünneplők listájára. A Mezőfalva pedig egy félidőt bírt gól nélkül a listavezető Vajta ellen.

Nagyvenyim – Baracs 1–4 (0–1)

Nagyvenyim: Szikszai – Klein (Kiss 82.), Török, Áldott (Somogyi 76.), Fazekas, Biró, Tóth, Fehér (Fekete 76.), Dorogi (Fodor 59.), Kis, Gászler (Kovács 59.).

Baracs: Takács – Szurma, Wolf, Palkó (Ásványi 72.), Hepp (Kiss 56.), Mészáros, Prókai, Huber (Killer 83.), Sebestyén, Salamon (Balogh D. 80.), Vaszócsik (Hruby T. 85.).

Nehéz mérkőzésre számíthattak a szomszédvári rangadóra kilátogatók, hiszen a Baracs az utóbbi időben eléggé kiéhezett a győzelemre. A Nagyvenyim pedig újoncként csak a tisztes helytállásra gondolhatott a több éven át bajnoki második ellen. Természetesen nem feltett kézzel mentek pályára a hazaiak.

Az első félidőben becsülettel állták a sarat – ha nem is a nagyvenyimieké volt a mezőnyjáték. Sőt, a szünet utáni további baracsi nyomás mellett még szépíteni is tudtak. A 36. percben Mészáros szerzett vezetést a vendégeknek, majd az 50.-ben Szurma egy baloldali keresztlabdából tolta a kissé elkésett hálóőr mellett a jobb sarokba a játékszert, 0–2. Az 55. percben vendégszögletet mentettek a hazaiak, de a labda Mészáros elé került, aki ezúttal sem hibázott, 0–3. A gól utáni nagyvenyimi kontra hozott némi felüdülést az otthoni szurkolók számára, de Tóth Attila mesteri bombája csak csillapítani tudta a baracsiak góléhségét, miután Huber a 70. percben két lemaradó védő között kiugorva nagy szólóval állította be a végeredményt.

A találkozó után a vendéglátóktól Kis Norbert értékelt: – Amennyiben a Vajtát nem számítjuk most, akkor a bajnokság egyik favoritjával játszottunk egy remek mérkőzést. Nehéz kilencven percre számítottunk, de az elején sikeresen ráerőltettük az ilyenkor megbocsátható „bunkerfocinkat” az ellenfélre. A végén természetesen kiütközött a tudásbeli különbség, ahol a jó csapatnak volt szerencséje is.

Idei Szabolcs, Baracs: – Az elején a zárás jó volt ellenünk, és még a szél is kedvezett a Nagyvenyimnek. Kontrákkal próbálkoztak, ezekből egy-két helyzetet is kidolgoztak, de ez nem volt gólveszélyes. A második találattól már kijjebb jött a házigazda. Innentől nem lehetett kérdéses, ki nyeri a mérkőzést. A találkozóban sokkal több lehetőségünk volt, ami után reális eredménnyel írhattunk három pontot.

Adony – LMSK 5–1 (1–0)

Adony: Gyalus (Sátor 70.) – Balogh, Budai, Fábián (Simon 70.), Tamon (Györki 87.), Kaló (Mónos 78.), Szántó, Koncz (Varga 70.), Tatár, Kőkuti, Nebucz.

Gólszerző: Balogh (2., 70.), Fábián (52.), Szántó (57.), Mónos (80), illetve Horváth (82.).

Jókor jött az adonyi boldogság, mivel előző héten Mezőfalván pont ilyen különbséggel maradt alul Boldoczki Sándor csapata. Az LMSK-t otthon legyőző Duna mentiek jó okkal örülhettek a hétvégi győzelemnek, hiszen ez volt az első sikerük ebben a szezonban.

Nagykarácsony – Aba Sárvíz 0–0

Nagykarácsony: Miklós – Csicskovics (Rácz 60.), Fülöp, Kovács D., Gazsó (Szabó 66.), Kovács R. (Wadolowski 78.), Éliás, Kőkuti, Felföldi (Simon 70.), Huszár, Berta.

Mergl István nagykarácsonyi edző számtalan kihagyott helyzetet említett, amelyből négy százszázalékos ziccer is adódott csapata előtt.

Szabadbattyán – Előszállás 1–0 (1–0)

Előszállás: Nagy – Kovalov­szky, Kovács (Balogh 76.), Béres, Czifra, Bognár (Németh L. 76.), Szalai (Horváth 46.), Mekota, Bozsoki (Kercza 76.), Reichardt (Németh F. 46.), Romhányi.

Gólszerző: Blaski (41.).

Masinka Csaba előszállási edző egy saját játékost eltaláló véletlen labdát jelölt ki bűnbaknak a vereségért. Egyébként meg a kihagyott helyzeteket.

Vajta – Mezőfalva 4–1 (0–0)

Mezőfalva: Kovács – Balázs, Balogh I. (Tábi 80.), Török, Balogh D., Bakos (Takács 71.), Deli, Kovács K. (Sági 67.), Csontos, Czári (Klár 80.), Sümegi.

Gólszerző: Majláth (48.), Boros (52.), Horváth (58.), Szabó (69.), illetve Deli (64.).

Az éllovas otthon a félidőig nem tudta bevenni a vendégek kapuját. Szünet után gyors egymásutánban három gólt is bevert, majd a végjátékban a vendégek szépítése mellett még eggyel megfejelte az eredményt.

További eredmények: Szabadegyháza – Seregélyes 2–1, Káloz – Polgárdi 3–1. A tabellán az első három csapat nem változott. Viszont a Baracs négy helyet lépett előre, az Előszállás egyet csúszott hátra az ötödikre, az Adony pedig elkerült a kieső szakaszból.

A bajnokság állása