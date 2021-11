Győzelemmel zárni az évet hazai pályán

A Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia együttese szombaton 17 órakor megyei rangadóval búcsúztatja az évet hazai pályán a bajnokság 8. fordulójában. Már csak ezért is érdemes lesz kilátogatni és szurkolni a lányoknak, akik jó szériában vannak. Három győzelem után az Alba Fehérvár elleni is nagy jelentőséggel bírna.

Úgy néz ki, sikerült kilábalnia a kisebb hullámvölgyből – zsinórban négy vereség – a dunaújvárosi alakulatnak. Már a Fradi-meccsen mutatott kézilabda is több, mint előremutató volt, ami aztán az Érd és az MTK elleni bajnoki győzelemben is kiteljesedett, majd küzdelmes találkozón a Szombathellyel vívott Magyar Kupa-találkozón folytatódott kedden.

Egyébként az MTK legyőzésének értékét növeli, hogy a kék-fehérek a játékhéten, szerdán 29–28-ra megverték a harmadik helyen álló Debrecent – a DKKA jövő heti, utolsó idei ellenfelét –, amely eddig csak az FTC-től kapott ki. Azon túl, hogy a Kohász jó formába lendült, a székesfehérváriakkal szemben nem csak a megyei rangadó mivolta miatt várhat nehéz mérkőzés Bulath Anitáékra. Ugyan az Alba igazán rosszul rajtolt, egyből kikaptak az újonc Vasastól, a Győr és a Fradi után az utolsó Érdtől is, annak eddig ez az egyetlen sikere. Aztán október közepén jött az első bravúr, a Kisvárda fölényes legyőzése, majd döntetlen az MTK-val, és egy hete egygólos siker a Szombathely ellen. Azaz, riválisunk is igencsak magára talált. Igaz, kedden az utolsó másodpercekben kapott góllal kiesett a Magyar Kupában a Siófokkal szemben. Tehát ezzel a bajnoki szériával pont a Kohász mögé zárkózott fel a tabellán két pont hátránnyal, azonban egy meccsel kevesebbet játsz­va. Azaz számukra nagyon sokat érne a győzelem, csakúgy, mint a DKKA-nak, amivel el tudnának lépni az Albától, továbbá megerősítenék helyüket a felsőházban.

A DKKA nyerő szériában van, egy újabbal ezt koronázhatják meg

A Kohásznál ebben a szezonban is kimagaslóan teljesít a 38 éves Bulath Anita, magasan a legeredményesebb dunaújvárosi játékos ötvenöt góljával, ezzel harmadik a bajnokság góllövőlistáján, de csak két találattal van elmaradva a holtversenyben élen állóktól. Őt Szalai Babett követi a házi rangsorban, harmincnégy góllal. Ők ketten voltak fő letéteményesei a kupagyőzelemnek, s most is fontos és meghatározó lesz jó, de legfőképpen eredményes játékuk.

A 8. fordulóból lejátszott meccsek: FTC – Vasas 37–20, Mosonmagyaróvár – Győr 22–29. Vasárnap rendezik meg a Budaörs – Szombathely és az Érd – Siófok találkozókat. A Vác – Kisvárda mérkőzést januárra halasztották.

A bajnokság állása

1. Győr 9 9 0 0 298-196 18 2. Ferencváros 8 8 0 0 264-197 16 3. DVSC 8 6 0 2 231-196 12 4. M.magyaróvár 9 5 1 3 292-268 11 5. Vác 8 4 0 4 234-227 8 6. MTK Budapest 8 3 2 3 223-220 8 7. Kisvárda 7 4 0 3 187-188 8 8. DKKA 8 4 0 4 212-221 8 9. Alba Fehérvár 7 2 1 4 182-190 5 10. Siófok 8 2 0 6 252-277 4 11. Budaörs 7 2 0 5 156-198 4 12. Vasas 8 2 0 6 215-269 4 13. Szombathely 7 1 0 6 188-227 2 14. Érd 8 1 0 7 175-235 2