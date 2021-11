Győzelemmel ünnepelte második válogatottságát Madarász Attila

24-20-ra legyőzte Törökország legjobbjait a magyar amerikaifutball-válogatott, amely győzelemmel zárta a csoportkört, és megnyerte a B csoportos Európa-bajnokság küzdelmeit.

Ezt ne hagyja ki! Városháza-gate: megszólalt Gansperger Gyula

A múlt héten szombaton lezajlott találkozó szorosabban alakult a vártnál, a mieink pusztán Elek Ádám utolsó perces touchdownjának köszönhetően tudtak felülkerekedni a hazaiakon, és megnyerni 24-20-ra a csoport záró mérkőzését.

A magyar válogatottban karrierje során immár második alkalommal helyet kapott Madarász Attila, a DAK Acél Dunaújváros Gorillaz „mindenese”, aki a találkozót követően, már Dunaújvárosban nyilatkozott.

– Számomra ez hatalmas élmény volt, hiszen életemben ez volt a második alkalom, hogy repülőre ültem, és ilyen módon utaztam, tehát maga az oda út is különleges volt. A landolást követően rendőrség által felvezetett busszal érkeztünk meg a stadionba, ahol ködös, nyirkos, hűvös idő fogadott bennünket.

Madarász Attila egy félidőnyi szerepet kapott, amivel elégedett ugyan, de a teljesítményével már korántsem.

– Volt néhány mistackle (elhibázott szerelési/blokkolási kísérlet) amikért nagy kár. Emellett nem lehet nem szóvá tenni, hogy a játékvezetők eléggé megfújták a hazai pályát, ami jót tett a törökök egyébként a brutalitást súroló játékstílusának. Ez eléggé megnehezítette a dolgunkat, illetve el kell ismerni, hogy tényleg jó erőkből állt a hazai gárda. Örülök annak, hogy a válogatottnál egy jó közösség alakult ki, mindenki hajtott, küzdött, és jól helyt állt a csapat.

A korábbi dunaújvárosi sikeredző, most szövetségi kapitány Grátz Vilmos, a hazai szövetség honlapjának ekképp értékelte a látottakat: „Nem volt túl egyszerű, hogy a mérkőzés napján utaztunk Törökországba, és emiatt nagyon komoly problémánk volt már azzal is, hogy időben megérkezzünk a stadionba. Egy nagyon felkészült török válogatott volt ezúttal az ellenfelünk, amely kiválóan játszott. A védelemből sok kezdő hiányzott, ám így is nagyon jól játszott ez az egység, viszont a büntetések megöltek minket. Az Európa-bajnokságon nyújtott teljesítményünkkel összességében elégedett vagyok. Örömmel tölt el, hogy feljutottunk Európa elitjébe, viszont ez a teljesítmény ott nem biztos, hogy elég lesz majd. Ráadásként azt is meg kell nézni, kire számíthatunk majd a tapasztaltabb játékosok közül, és hát nekem, nekünk edzőknek is át kell gondolni, hogyan alakul a folytatás.”

A Magyar Amerikaifutball Válogatott – a dunaújvárosi Madarász Attilával a soraiban – tehát győzött és veretlenül lett B csoportos Európa-bajnok. A folytatás tehát már a 12 csapatos elitben lesz.