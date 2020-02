Győzelemmel felérő döntetlen, az egész csapat óriásit harcolt

A csapat felkészülését, illetve mérkőzését sújtó nehézségek ellenére fantasztikus teljesítménnyel döntetlent ért el az Euroliga negyeddöntőjének első találkozóján szombaton hazai medencében a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics vízilabda-együttese az orosz Uralochka ellen. Az ellenfél az utolsó másodpercekben tudott egyenlíteni.

Öröm volt látni, hogy a kezdés előtt negyed órával már szinte megtelt a lelátó a Fabó Éva Sportuszodában, a pénztárnál sorban álltak az emberek. A nézők között felfedeztük Szücs Gabriellát és Benczur Mártont, az ­UVSE dunaújvárosi játékosát, illetve vezetőedzőjét. – „Szakmai tanulmányútra” jöttünk, és persze szurkolni, hiszen miért ne szorítanánk egy magyar csapatnak a nemzetközi kupában, szerintem ez ilyenkor a természetes, hajrá Újváros! – mondta lapunknak az Újpest mestere.

A buzdítás rá is fért a lányokra, hiszen a sérült Gurisatti csak a padról biztathatta társait, Horváth és Vályi betegségével a kórházat is megjárta a meccs előtt, és Mahieut is kezelni kellett. Utóbbiak esetében kérdés volt, mennyit tudnak majd vállalni a felnőtt és korosztályos válogatottakkal felálló rivális ellen.

Az első negyedben bátran felvállalta a csapat az oroszokkal szembeni küzdelmet, góljainkat pedig pont Mahieu és Vályi szerezte, azaz mindenki beladaott mindent. A második negyedben aztán még erre is rátett egy lapáttal a csapat, hiszen 3–3 után Garda büntetőjével és Vályi lövésével már kettővel vezettünk. Sőt, a háromért is támadhattunk, de a kapufa után az oroszok voltak eredményesek.

A második félidőben ránk ijesztett az Uralochka, mert egy perc alatt fordítottak (5–6), de a dunaújvárosi lányok óriásit küzdve újra megszerezték a vezetést, Mahieu ihletett formában játszott, káprázatos csavargólokat szerzett, de Aarts is bravúrokkal jelentkezett a kapuban. Sajnos az utolsó másodpercben kapott góllal a vendégek várhatták előnyből (8–9) az utolsó nyolc percet.

Ami elképesztő izgalmakat hozott, Garda óriási egyenlítő bombájára Karimova előnyből még tudott felelni, de a hatodik perctől Aarts lehúzta a rólót, a védekezésbe is mindenki beletette szívét-lelkét és utolsó erőtartalékát, közben elöl Mahieu újabb káprázatos találattal jelentkezett, majd megint Garda villant (11–10). Sajnos a véghajrában, húsz másodperccel a lefújás előtt Vorontsova ki tudott egyenlíteni, a maradék időben pedig már nem tudtuk újabb gólt szerezni.

A lefújás után a lányok jogosan pacsizhattak örömmel, hiszen fantasztikus teljesítményt nyújtottak. Arra pedig nem biztos, hogy sokan fogadtak volna, hogy a végén az elszalasztott győzelemről beszélgethetnek a nézők.

Mikhail Nakoriakov, a Dynamo Uralochka vezetőedzője nagyon szimpatikusan nyilatkozott a meccs után. Elsőként kiemelte milyen jó csapat a Dunaújváros, emellett minden tisztelete a magyar vízilabdáé. – Nehéz ellenfélnek bizonyult riválisunk, sajnos két fontos játékosunkat nélkülöznünk kellett ezen a mérkőzésen, bízunk benne, hogy márciusban már tudnak szerepelni ők is. Gratulálok a Dunaújvárosnak, jól játszottak – fogalmazott.

Mihók Attila azt mondta, nagyon érdekes mérkőzést vívtak egy olyan ellenféllel, aki a magyar bajnokság élcsapatait nagyon simán győzte le az Euroliga csoportküzdelmei során.

– Igen rossz előjelekkel vártuk a találkozót. Meghatározói játékosaink közül Gurisatti nem játszhatott, Horváth­ra is alig számíthattam, Vályit pedig csak rövid időszakokra tudtuk, mertük betenni. Az előzetes elvárás az volt, hogy olyan eredményt érjünk el, a visszavágóra maradjon esélyünk. Azt hiszem, ezt a lányok maradéktalanul megtették, büszke vagyok rájuk, és ők is azok lehetnek magukra! Ennek alapján a továbbiakban sokkal nagyobb hittel és önbizalommal állhatnak a meccsekhez. Megmaradt a továbbjutási esélyünk, mindent megteszünk, hogy ezzel éljünk is – értékelt a DUE-Maarks szakvezetője, aki megköszönte az Uralochkának a sportszerű és fair mérkőzést, nemes ellenfélnek bizonyultak. Hozzátéve, ilyen találkozók miatt érdemes vízilabdázni.

Lapunknak a meccs előtt Mihók Attila azt mondta, ha nyernének, az csoda lenne. A döntetlen is felért vele – vetettük fel. – Valóban, ez egy győzelemmel felérő döntetlen számunkra. Nagyon elégedettnek kell lenni az eredménnyel, és azzal a hozzállással, amit olyan fiatal játékosaink mutattak be, akik korábban még epizódszerepeket se nagyon kaptak. Bízom benne, Oroszországban is hasonlóan sportszerű mérkőzésen dől el a továbbjutás, és akármelyik csapat jut be a final fourba, büszke lehet magára – fogalmazott.

Az egyik kiemelt fiatal, Szellák Csenge úgy vélekedett, nagyon kemény és fárasztó meccset játszottak. Amit megbeszéltek, hogy lefordulásból ne kapjanak gólt, azt nagy százalékban sikerült teljesíteniük. – Ez annak köszönhető, hogy mindenki százhúsz százalékot nyújtott a medencében, főleg védekezésben. Megvolt a győzelem esélye is, teljesen nyílt lesz így a visszavágó.

További negyeddöntős eredmények: Sabadell – Orizzonte Catania 12–13, Kinef Kirishi – Utrecht 20–6, Vouliagmeni – Olympiakos 8–10.

Jegyzőkönyv

DUE-Maarsk – D. Uralochka 11–11 (2–2, 3–2, 3–5, 3–2)

DUE-Maarsk: Aarts – Brezovszki, Sajben, Pál, Horváth, Mahieu 5, Szabó, Garda 4, Ziegler, Vályi 2, Huszti, Szellák. Vezetőedző: Mihók Attila.

Uralochka: Golovina – Bersneva 3, Popova 1, Panfilova 2, Karimova 3, Sharafutnidova, Zaplatina 1, Vorontsova 1, Zelentsova, Lapteva, Galimzianova, Golubeva. Vezetőedző: Mikhail Nakoriakov.

Kiállítások: 9, illetve 5.