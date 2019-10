Győzelem és továbbjutás!

Nagy csatában, de szinte végig vezetve aratott 31-29-es sikert akadémiánk felnőtt együttese Mosonmagyaórváron a Magyar Kupa harmadik fordulójában.

Mosonmagyaróváron, a Magyar Kupa harmadik fordulójában lépett pályára ma este hat órától akadémiánk felnőtt együttese. Mivel a továbbjutásról ez az egy mérkőzés döntött, így a mieinknek legalább döntetlent kellett elérniük az összecsapáson, mely annak ellenére sem ígérkezett könnyűnek, hogy a két gárda legutóbbi találkozóját másfél hete a Kohász kézilabdázói nyerték 27-20-ra. – Tájékoztat a Kohászkézi.

Ahogy várható volt, nem is finomkodtak egymással a felek már a kezdésnél sem, Cavlivic már a 2. percben a kiállítás sorsára jutott, ám kézilabdázóink emberhátrányban is eredményesek voltak, így a hazaiaknak kellett rohanniuk az eredmény után. Ebben Tilinger remekelt, aki az első tíz perc összes mosonmagyaróvári gólját magára vállalta, míg dunaújvárosi oldalon Stojak kapus remekelt, aki több ziccer mellett egy hétméterest is megfogott (3-4). A mieink közül Triscsukot nem tudták tartani a hazaiak: a Kohász sérülésből visszatért játékosa a 15. percben már az ötödik gólját szerezte, s 8-7-es dunaújvárosi vezetésnél időt is kellett kérnie a házigazdáknak a 17. percben.

Ez jól is jött a Mosonmagyaróvárnak, mely Grosch kiállítása alatt előbb egalizált, majd a vezetést is átvette, így a 22. percben György Lászlónak is magához kellett hívnia tanítványait (10-9). A rövid pauza jól jött a Kohásznak is, mely egy 3-0-s sorozattal ragadta újra magához a vezetést, s bár Cavlovic második „kétperce” alatt gyorsan egyenlített a hazai csapat, erre is volt válasza a kézilabdázóinknak, akik Grosch és Sirián góljainak köszönhetően 15-13-as előnnyel vonulhattak a félidei pihenőre.

A második felvonást a vendéglátók kezdték jobban, s négy perc alatt ismét utolérték együttesünket (17-17). Nem segített az sem, hogy a 38. percben már az ötödik kiállítását gyűjtötte be csapatunk, de Stojak bravúrjával, valamint Szalai szép találatával így is sikerült visszaszerezni az előnyt sőt, mikor Szekerczés is megvillant a 43. percben, újra kettővel vezetett a Kohász (20-22). A házigazdák persze nem adták fel a küzdelmet, s mivel a mieink támadásban és védekezésben is elkövettek egy-két hibát, a 48. percre ismét utolérték György László tanítványait (24-24).

Jött is az újabb dunaújvárosi időkérés, s bár továbbra is rendre meg tudtuk szerezni a vezetést, egyáltalán nem lehettünk nyugodtak, mert a hazaiak rendre egyenlítettek (26-26). Bognár Róbert 27-26-os dunaújvárosi vezetésnél, az 54. percben kért időt, de a hibázni szinte képtelen Grosch hetedik gólja után újra kettővel ment a DKKA (26-28). Nick kiállítása alatt kétszer is feljött egyre a házigazda, ám a mieinknél rendre volt valaki, aki válaszolt, s mikor két perccel a meccs vége előtt Hudák ziccert rontott, eldőlni látszott a továbbjutás (28-30). Főleg úgy, hogy az ellentámadásból Szalai betalált, így hiába szépített az álláson Lanz az utolsó másodpercekben, a Kohász végül 31-29-es sikert aratva jutott be a Magyar Kupa negyedik fordulójába.

EU-Fire Mosonmagyaróvár – DKKA 29-31 (13-15)

DKKA: Stojak – Grosch 7, Szekerczés 4, Cavlovic 2, Bouti 2, Triscsuk 6, Kazai 3. Csere: Csapó (kapus), Bouti, Sirián 2, Nick, Szalai 5, Molnár, Ferenczy, Jovovity. Vezetőedző: György László.