György László munkában új csapatával Füreden

Azonosulni tud az elnökség célkitűzésével György László, a dunaújvárosi szakember a DKKA női csapatától távozva lett a Balatonfüredi KSE NB I-es fér­fi­ké­zi­csapat új vezetőedzője.

Az újjáalakult csapat feladata a 2020/21-es szezonban a 3-6. hely egyikének megszerzése. A csapat a múlt héten kezdte meg a közös munkát.

György László lapunknak elmondta, a veszélyhelyzet alatt alkalma volt feltérképezni a társaságot, napi kapcsolatban volt Bene Tamás ügyvezető elnökkel és Kis Ákos sportigazgatóval.

– A karantén feloldását követően a felnőttegyüttes öt hetet tudott együtt dolgozni. Amikor Dunaújvárosban – a korábbi mun­kahelyemen – engedélyt kaptam, pár edzés erejéig le­utaztunk Imre Vilmos segítőmmel Füredre, és megtartottunk néhány edzést. Így aztán személyesen is megismerkedtünk a keret minden tagjával – tudtuk meg.

A tréner kifejtette, minden játékos kapott házi feladatot, az első napokban felmérik, sikerült-e elvégezniük. Reményét fejezte ki: nem a nulláról kell indítani a felkészülést, és mindenkinek van egy alap­-állóképessége, amelyre lehet majd építeni.

– A keret kialakítása közös döntés volt. Ahogy az elnökség célkitűzésével, a 3-6. hely valamelyikének elérésével is azonosulni tudok. Jó, ha a játékosok is tudják, miért dolgozunk – hangsúlyozta.

Arra a kérdésre, hogy a női csapat után mennyiben más férfiakkal dolgozni, a szakvezető azt mondta, mindkét nemnek vannak erősségei. Szerinte a nők monotonitástűrő képessége jobb, szorgalmasabbak, a férfijátékosok viszont kreatívabbak, és könnyebben hoznak döntéseket.

– Jó kihívás előtt állunk. Sok fiatal tehetség van a keretben, akiket szeretnénk beépíteni. Ezzel együtt pedig eredményességre is törekszünk. Nem lehetetlen küldetésre, inkább sok munkával járó, szép fel­adatra vállalkoztunk – zárta gondolatait a dunaújvárosi szakember.